Basket, la Virtus Bologna fa visita all’Anadolu Efes con l’obiettivo di tornare al successo in Eurolega

Dopo la sconfitta di ieri contro in casa del Maccabi Tel Aviv, la Virtus Bologna tornerà domani in campo in Eurolega per disputare la 21ma giornata della regular season. A sfidare le V Nere ci sarà l’Anadolu Efes Istanbul, in una partita che si svolgerà alle ore 18:30 al Sinan Erdem Sports Hall, in Turchia.

Per i ragazzi di Luca Banchi, che a causa della sconfitta di ieri sono stati raggiunti al terzo posto in classifica dal Barcellona, la voglia di riscatto è tanta. Vincere a Istanbul vorrebbe dire conquistare la 15ma affermazione stagionale in Europa, il che consentirebbe di restare in scia al Real Madrid, attualmente primo con un record di 18-2.

Battere l’Anadolu Efes non sarà però semplice, nonostante la squadra di Erdem Can non stia passando di certo il suo momento di forma migliore (sette sconfitte nelle ultime sette sfide). Questo perché la compagine turca (in questo momento 16ma in Eurolega con 7-13) potrà contare su diversi elementi ricchi di talento, che proveranno in tutti i modi a mettere in difficoltà la difesa virtussina. A preoccupare maggiormente sono Shane Larkin (18.4 punti e 5.5 rimbalzi di media a partita), il lungo Dan Oturu (10.6 e 5.2 rimbalzi a partita) e le vecchie conoscenze del basket italiano, ovvero Darius Thompson (12.6), Mike Daum (10.0), Derek Willis (8.1 e 4.0 rimbalzi di media) e il centro Tyrique Jones (8.5 punti e 4.9 rimbalzi a sfida). Oltre a questi, bisognerà poi tenere d’occhio anche Rodrigue Beaubois (10.6), Elijah Bryant (9.8 e 4.7 rimbalzi di media) e Tibor Pleiss (7.9 punti e 4.6 rimbalzi a match).

Se vorrà vincere, la Virtus Bologna, che sarà priva di Jordan Mickey, Ognjen Dobric e Devontae Cacok, dovrà dunque giocare una partita di grande solidità. Servirà sicuramente l’aiuto di tutti, a partire dai top (da segnalare che finora il miglior giocatore in Europa per la compagine emiliana è stato Tornike Shengelia con i suoi 15,6 punti, 5.9 rimbalzi e 3.8 assist di media, seguito da Marco Belinelli con 14.8 punti a partita), fino ad arrivare ai giocatori che partiranno dalla panchina, che dovranno poi tenere il ritmo alto quando entreranno in campo per far rifiatare gli altri. All’andata finì 93-81 in favore della Virtus Bologna, che ora spera di poter ripetere domani quel risultato.

Credit: Ciamillo

