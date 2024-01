Basket, la Virtus Bologna cade ad Istanbul contro il Fenerbahce in Eurolega

La Virtus Bologna non riesce nell’impresa di espugnare Istanbul in Eurolega. Le V-nere cedono al Fenerbahce per 88-72 ed incassano l’ottava sconfitta stagionale, nonostante un buon primo tempo.

17 punti di Lundberg e 11 di Cordinier tra le fila dei bolognesi, mentre per il Fenerbahce 23 punti di uno scatenato Johnanthan Motley e 15 del folletto Scottie Wilbekin.

Match subito scoppiettante (5-5), con Guduric che porta i padroni di casa a +4 (9-5). La Virtus Bologna ribalta con Cordinier ed Hackett (11-15), mentre Motley tiene il Fenerbahce a -1 (17-18). Un piazzato per parte di Motley e Lundberg fissa il punteggio sul 21-24 alla prima sirena.

Nel secondo quarto le V-nere provano a spingere sull’acceleratore con Pajola e Cordineir (21-30), ma i turchi replicano con un parziale di 7-0 per accorciare (28-30). Cinque punti in fila di Wilbekin completano il sorpasso (35-33), con la bomba di Lundberg per il -1 Virtus (39-38). Jordan Mickey dalla lunetta fa 2/2 per il -3 (47-44) a meno di due minuti dalla seconda sirena, mentre Awudu Abass brucia la retina dall’arco al pari di Wilbekin: si va al riposo lungo sul punteggio di 52-47.

Nella ripresa il Fenerbahce Istanbul esce meglio dagli spogliatoi, aumentando l’intensità e lasciando la Virtus Bologna al palo: Wilbekin e Motley portano la squadra di casa sopra la doppia cifra di vantaggio (60-49), incrementando il margine anche a +15 (66-51). Madar è perfetto dall’arco (71-53), Lundberg e Zizic accennano una reazione bolognese per il 71-56 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Nel quarto conclusivo la Virtus Bologna tenta il tutto per tutto per rientrare in partita: Daniel Hackett suona la carica per il -10 (73-63), mentre Cordinier mantiene i bolognesi sotto la doppia cifra di svantaggio (76-67). Nonostante l’ultimo assalto felsineo, il Fenerbahce vola nel punteggio e respinge il tentativo di rimonta della Virtus Bologna con il piazzato di Dorsey ed i liberi di Cordinier che fissano il punteggio finale sul 88-75 con cui la Segafredo cade ad Istanbul.

Credit: Ciamillo