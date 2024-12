Virtus Bologna-Stella Rossa oggi in tv, Eurolega basket: orario, programma, streaming

A 48 ore di distanza dal match contro l’Alba Berlino, la Virtus Bologna torna in campo in Eurolega. Oggi venerdì 6 dicembre, alle ore 20:30, le V-nere ospitano la Stella Rossa Belgrado nella quattordicesima giornata della regular season 2024-2025.

I bianconeri devono scuotersi dopo il ko all’overtime di mercoledì sera contro l’Alba Berlino (88-90) di Gabriele Procida e Matteo Spagnolo, con i bolognesi relegati nelle posizioni di coda con 2-11 di record. Dopo la sconfitta coach Luca Banchi ha rassegnato le sue dimissioni, con la dirigenza felsinea che ha ingaggiato nella giornata di ieri il suo sostituto ovvero Dusko Ivanovic – ex Baskonia e Stella Rossa – per cercare di raddrizzare una campagna europea molto complicata fino a qui.

La Stella Rossa arriva al match odierno dopo la battuta d’arresto di 48 ore fa contro l’Olimpia Milano (101-86), con i balcanici che hanno provato a mettere in difficoltà la squadra meneghina salvo uscire sconfitti. 6-7 è il bilancio dei biancorossi, in una sfida particolare per Milos Teodosic ed Ognjen Dobric che ritrovano il loro recente passato vista la loro militanza tra le fila della Virtus Bologna e le tante battaglie affrontate tra Serie A ed Eurolega.

Palla a due che verrà alzata alla Segafredo Arena di Bologna alle ore 20:30. La diretta TV sarà affidata alle telecamere di Sky Sport Max (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport, con la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente su questa grande partita di Eurolega!

