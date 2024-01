Basket, la Reyer Venezia crolla nel 4° periodo contro il Wolves e perde ogni speranza di passaggio del turno in EuroCup

Sconfitta fatale per la Reyer Venezia nella 16ma giornata dell’EuroCup 2023-2024. Dopo tre periodi equilibrati contro il Wolves Vilnius del nuovo coach Pacevicius, la squadra veneta, priva di Parks, Tucker, Kabengele e De Nicolao, si spegne incredibilmente nell’ultimo periodo e perde in casa con un netto 57-75. A causa di questo ko, e complice la vittoria del Prometey contro l’Hapoel Tel-Aviv, la squadra di Neven Spahija è ora già sicura dell’eliminazione a due giornate dal termine della regular season.

A fine partita il top scorer degli ospiti è Tre’Shawn Thurman con i suoi 14 punti (oltre agli 8 rimbalzi), ma in casa lituana sono molto importanti anche i 12 di Christian Mekowulu (ex giocatore di Treviso e Sassari) e gli 11 di Garrison Brooks. Inutili invece dall’altra parte i 19 punti del nuovo arrivato Max Heidegger e i 13 punti e 8 rimbalzi di Amedeo Tessitori.

La Reyer Venezia comincia meglio e, soprattutto grazie a Heidegger, sale sul 12-6. Gli ospiti però non ci stanno e reagiscono sul finire di primo quarto, agguantando il pareggio sul 15-15. In apertura di secondo periodo la squadra di casa cerca un nuovo allungo (25-21), ma il Wolves non si fa sorprendere e con la frizzantezza della coppia Taylor-Mekowulu, unita alle giocate di Garrison Brooks e Zukauskas, riesce a chiudere il primo tempo addirittura avanti di 1 (31-32).

Galvanizzata dall’ottima chiusura del secondo quarto, la compagine ospite rientra poi in campo con determinazione e accelera nel punteggio, salendo sul +6 (31-37). Il gruppo di Spahija però non è d’accordo e ricuce subito lo strappo, prima di aumentare il livello nel finale di terzo quarto fino ad arrivare al 50-47 dopo 30′. L’inerzia a questo punto sembra a favore della Reyer, ma a inizio quarto periodo succede l’incredibile: il Wolves trova il modo per fare veramente male in attacco, mentre la squadra di casa va in totale blackout e la conseguenza è il parziale di 28-7 che permette agli ospiti di volare via definitivamente. Dopo 40′ minuti di gioco la partita finisce quindi con il +18 (57-75) in favore della compagine lituana, che grazie a questa vittoria supera, per via degli scontri diretti favorevoli, proprio la Reyer Venezia al sesto posto (record di 6-10), senza però avere ora la possibilità di lottare per un posto ai playoff.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

UMANA REYER VENEZIA – WOLVES VILNIUS 57-75 (15-16, 16-17, 19-15, 7-28)

Umana Reyer: Spissu 5, Tessitori 13, Heidegger 19, Casarin 8, De Nicolao ne, O’Connell, Janelidze, J. Brooks, Simms 7, Wiltjer 5, Vanin ne. All. Spahija.

Wolves: Sulaimon ne, Mekowulu 12, G. Brooks 11, Zukauskas 9, Miniotas, Zemaitis 9, Thurman 14, Kozys 6, Berucka 5, Taylor 9. All. Pacevicius.

Credit: Ciamillo