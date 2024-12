Basket, colpaccio Venezia in casa dell’Aris Salonicco in EuroCup

Si è appena conclusa al Palais de Sports di Salonicco la sfida valevole per la decima giornata dell’EuroCup e in campo sono scesi i greci dell’Aris Salonicco e la Reyer Venezia, in un match fondamentale per i veneti nella caccia alla seconda fase della competizione europea. La Reyer, infatti, arrivava all’appuntamento a ridosso della zona promozione, con 4 vittorie all’attivo, mentre i padroni di casa erano fermi a 2 successi.

Parte forte la Reyer, che nei primi minuti domina sul parquet greco e con le triple di Ennis e Moretti vola sul 4-12 dopo 3 minuti di gioco. Fatica a rispondere l’Aris e Kabengele firma la doppia cifra di vantaggio a metà quarto. Wiltjier firma il +14, poi la formazione di Salonicco dà segnali di vita, anche se Venezia non fatica a rispondere colpo su colpo e si va al primo stop sul 18-30.

Due canestri di Simms valgono il +16 per gli ospiti a inizio secondo quarto, con Venezia che insiste e arriva a toccare il +20 dopo 4 minuti del secondo quarto. Ma quando il match sembra indirizzato, ecco che l’Aris blocca l’attacco veneto e trova spunti palla in mano e con un parziale di 19-7 riapre i giochi, andando al riposo con Venezia avanti 40-47.

Venezia chiamata, dunque, a gestire un vantaggio non tranquillo nei secondi venti minuti di gara. E lo fa, nei primi minuti del terzo quarto, trovando i canestri per rispondere colpo su colpo all’Aris, e impedire ai greci di ridurre il gap. Ritmi bassi, cui approfitta Venezia per tornare sul +12, ma risposta del Salonicco e si va all’ultimo stop con la Reyer avanti 58-62.

Aris che ora lotta punto a punto e match completamente riaperto al Palais de Sports di Salonicco. Venezia che soffre ora e a 7’ dalla sirena arriva il sorpasso greco. Piccolo parziale di Venezia che rimette la testa avanti e inizia a difendere il vantaggio minimo. Nuovo allungo di Venezia nel finale, con Parks, Ellis e Kabengele che chiudono il discorso e Reyer che si impone per 74-81.