Basket: orgoglio Reyer Venezia, rimonta e vittoria al supplementare in casa del Lietkabelis in EuroCup

Quarta vittoria, e di enorme importanza perché ottenuta contro una delle dirette rivali per la qualificazione agli ottavi, per l’Umana Reyer Venezia in EuroCup, dove si chiude il girone d’andata. La squadra allenata da Neven Spahija torna dalla Lituania con un preziosissimo overtime vinto ai danni del Lietkabelis di Panevezys, sconfitto per 93-100 sulle ali dei 21 punti e 11 rimbalzi di Mfiondu Kabengele e dei 22 di Kyle Wiltjer. Non bastano ai padroni di casa i 16 tanto di Dovis Bickauskis quanto di Martynas Varnas.

Prime fasi tutto sommato tranquille, di equilibrio, ma è un momento che dura il tempo di un paio di canestri di Kabengele, perché Varnas lancia il parziale di 8-0 del Lietkabelis che vale il 10-4. Wiltjer prova a tenere il ritmo altissimo imposto dalla squadra di casa, che però non accenna a diminuire con i cinque punti in fila di Varnas che valgono il 20-10. I lituani sono in grandissimo spolvero, Kalaitzakis spinge sull’acceleratore e solo un grande finale di periodo di Tessitori lascia la Reyer sul 30-20.

Provaa rientrare con forza la squadra ospite, trovando anche da Moretti una tripla importante, ma la buona vena di Vasiliauskas aiuta la squadra di Panevezys a tenere il vantaggio sulla quota già raggiunta. Il lato buono, per Venezia, è che il divario sostanzialmente non aumenta, sintomo di una difesa che ha all’incirca registrato quanto necessario. In attacco ci provano Moretti e il blocco straniero, ma all’intervallo è 47-40 per il Lietkabelis.

Si riparte con una coppia di liberi di Moretti che riporta l’Umana sul -5, solo per vedere Varnas e Pecarski spingere di nuovo per un parziale di 10-0 con tripla di Bickaurskis che solo Ennis e Wheatle riescono a chiudere. Tornano le dinamiche precedenti in termini di divario, ma questa volta, invece di Tessitori, l’uomo che a suon di liberi e belle iniziative personali tiene a galla gli ospiti è Wiltjer, al quale va larga parte del merito se la Reyer affronta gli ultimi 10′ sul 70-62.

Non pago, il canadese nato a Portland riparte con un gioco da tre punti; Wheatle accorcia ancora (70-67), ma di più non riesce a fare: si sveglia d’improvviso Kovliar, realizza cinque punti di fila e, col successivo aiuto di Pecarski, porta sul +10 i lituani. Venezia interrompe tre minuti di emorragia con Kabengele, seguito da Ennis per il -5. Bickauskis al limite dei 24 beffa la difesa di Wheatle, ma la Reyer rimane lì con le unghie, i denti e il recupero con appoggio di Simms a -1’50”. E, infine, il pari arriva dalle mani di Kabengele, che dall’arco piazza l’84-84. Il Lietkabelis perde tutta la fluidità, Ennis sbaglia l’appoggio del sorpasso, Lipkevicius rimanda avanti i suoi, poi ancora Ennis usa ilt abellone e pareggia di nuovo a 11″ dal termine. Bickauskis stavolta non trasforma: overtime: 86-86.

Subito Parks e Bickauskis si scambiano i favori, poi Pecarski raccoglie e trasforma un paio di liberi, ma da quel momento è solo Reyer. Kabengele dalla lunetta, poi Wheatle da tre ed Ennis di forza lanciano l’Umana, che se ne va ulteriormente con cinque punti in fila di Parks a Lietkabelis ormai in grande confusione su cosa (e come) fare. Gli ultimi liberi di Kalaitzakis servono solo a fissare il punteggio finale sul 93-100.

7BET LIETKABELIS PANEVEZYS-UMANA REYER VENEZIA 93-100 dts

LIETKABELIS – Bickauskis* 16, Stenionis ne, Lipkevicius 5, Maldunas* 2, Varnas* 16, Pecarski* 13, Kalaitzakis 14, Rubstavicius* 9, Vasiliauskas 5, Briggs 2, Lavrinovicius 2, Kovliar 9. All. Canak

VENEZIA – Tessitori 13, McGrude ne, Lever ne, Casarin, Moretti* 8, Ennis* 10, Janelidze ne, Kabengele* 21, Parks* 13, Wheatle 8, Simms 5, Wiltjer* 22. All. Spahija