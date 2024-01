Basket: gli italiani trascinano l’Olimpia Milano. Preziosa vittoria contro l’Alba Berlino in Eurolega

Una Milano molto italiana ottiene una pesantissima vittoria per la sua Eurolega. Al Forum la squadra di Ettore Messina riesce a sfatare il tabù Alba Berlino (tre sconfitte consecutive) per 82-76 al termine di una sfida che si è decisa solamente nel finale. Sono le giocate di Bortolani e Flaccadori, oltre a quelle precedenti di Melli, a fare la differenza negli ultimi minuti contro un’Alba mai doma e che ci ha provato fino alla fine. Milano ottiene il nono successo europeo ed ora è ad una sola vittoria dalla decima posizione, guardando con fiducia all’impegno tra due giorni, sempre al Forum, contro la Stella Rossa.

Nicolò Melli è il miglior marcatore di Milano con 16 punti, ma sono importantissimi anche i 14 punti di Diego Flaccadori e Devon Hall. Ancora in doppia cifra Giordano Bortolani (12 punti) e ci va anche Shabazz Napier (13), nonostante una serata complicata al tiro. All’Alba non bastano i 13 punti di Johannes Thiemann, ma buone anche le prove degli azzurri Gabriele Procida (10) e Matteo Spagnolo (8).

Buon avvio milanese con un Nicolò Melli molto inspirato in attacco (11-6). L’Alba Berlino, però, non è arrivata al Forum per una scampagnata e lo dimostra con una serie di ottime giocate e con il sorpasso firmato da Matteo Spagnolo (13-15). Napier riesce a rispondere dall’arco dopo due minuti di nulla offensivo da entrambe le parti, ma l’ultimo squillo del quarto è di Thiemann, con l’Alba avanti 17-16 alla prima sirena.

Anche in avvio di secondo quarto gli ospiti trovano fluidità in attacco e Procida trova il gioco da tre punti che vale il +6 (25-19). La reazione milanese porta la firma di Bortolani, con il Forum che si accende ad ogni canestro del giovane azzurro. Ancora Melli riporta avanti l’Olimpia (29-28), ma Milano non riesce proprio a scrollarsi di dosso i tedeschi, che restano a contatto. Thomas firma il sorpasso, ma Melli riporta avanti la squadra di Messina con una tripla fortunata proprio allo scadere del quarto (37-35).

Delow apre il secondo tempo con una tripla, ma replica immediatamente Flaccadori. L’Olimpia arriva anche sul +5 con il tap in offensivo di Voigtmann, ma l’Alba continua a rimanere incollata alla squadra di Messina. Spagnolo e Brown firmano il nuovo sorpasso tedesco (46-48), ma sono ancora gli italiani a dare una scossa a Milano, che trova canestri pesante con Bortolani e Tonut. A chiudere il quarto ci pensa Diego Flaccadori, che firma il +2 con cui si entra negli ultimi dieci minuti (60-58).

Si continua a giocare punto a punto e cresce anche la tensione al Forum, visto che Milano si gioca davvero tantissimo. Ancora una volta Milano torna sul +5 con Melli, ma pronta risposta di Delow dall’arco. Bortolani, però, si prende una tripla difficilissima che fa esplodere il Forum. Milano è sul +5 (76-71) a tre minuti dalla fine. Brown risponde, ma Hall torna a far esplodere il Forum. Un finale palpitante e la giocata decisiva della partita è quella di Diego Flaccadori, che segna con il fallo e poi realizza anche il libero aggiuntivo (82-76) a 37 secondi dalla fine. Sull’azione successiva Melli stoppa Wetzell e Milano completa una difesa enorme. Il Forum esplode e l’Olimpia si gode una vittoria fondamentale.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – ALBA BERLINO 82-76 (16-17, 21-18, 23-23, 22-18)

Milano: Poythress, Bortolani 12, Tonut 5, Melli 16, Napier 13, Kamagate, Ricci, Flaccadori 14, Hall 14, Caruso, Hines 2, Voigtmann 6

Berlino: Brown 12, Procida 10, Spagnolo 8, Wetzell 10, Delow 9, Mattiseck, Schneider 6, Thomas 4, Nikic, Koumadje 4, Rapieque, Thiemann 13

Credit Ciamillo

