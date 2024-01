Basket femminile: vittoria netta per la Virtus Bologna, bene Schio e Sassari

Si sono disputate questa sera le prime tre partite della 16ma giornata della Serie A 2023-2024 di basket femminile. Alle 18:00 c’è stata la sfida tra Virtus Bologna e Battipaglia, alle 19:00 il match tra Oxygen Roma e Sassari, mentre alle 20:30 è andata in scena la partita tra Campobasso e Schio. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Tutto facile per la Virtus Bologna, che travolge Battipaglia per 95-47 e sale a quota 24 punti, portandosi momentaneamente a -2 dalla capolista Reyer Venezia. Fondamentali per le V Nere i 23 punti di Iliana Rupert, i 19 di Lauren Cox e i 14 di Haley Peters, mentre alla compagine campana non bastano i 13 punti e 9 rimbalzi di Ciera Johnson e i 12 di Sarah Seka.

Grazie alle due triple di Ivana Raca e ai due liberi di Sara Toffolo, Sassari fa la differenza nei minuti finali della sfida contro l’Oxygen Roma e si impone in trasferta per 62-60. A fine partita la top scorer della partita è proprio Raca, autrice di 23 punti, ma in casa sarda sono molto importanti anche i 16 punti di Debora Carangelo. Dall’altra parte sono invece inutili i 18 punti di Leia Dongue e i 12 di Kalu.

Sorride infine Schio, che vince sul campo di Campobasso per 61-57 e, come la Virtus Bologna, si porta a -2 dalla Reyer Venezia. Decisivi per la compagine veneta i 16 punti a testa di Robyn Parks e Costanza Verona. Ininfluenti invece per la squadra molisana i 13 di Blanca Quinonez Mina, i 12 di Miroslava Mistinova e i 6 punti e 14 rimbalzi di Pallas Kunaiyi Akpanah.

CLASSIFICA

1. Reyer Venezia 26 pts.

2. Virtus Bologna 24 pts.

3. Schio 24 pts.

4. Campobasso 22 pts.

5. San Giovanni 18 pts.

6. San Martino di Lupari 16 pts.

7. Ragusa 14 pts.

8. Sassari 14 pts.

9. Brixia 10 pts.

10. Oxygen Roma 8 pts.

11. Faenza 6 pts.

12. Sanga Milano 4 pts.

13. Battipaglia 0 pts.

Credit: Ciamillo