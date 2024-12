Basket femminile: due triple fatali a Campobasso, Girona vince in EuroCup

Sconfitta che non ci voleva per la Molisana Magnolia Campobasso nell’andata del primo turno di playoff di EuroCup 2024-2025. La squadra allenata da Mimmo Sabatelli perde per 73-75 contro lo Spar Girona, e adesso servirà, la settimana prossima, una grande impresa in Spagna per continuare il cammino europeo. A vanificare i 20 punti di Sara Scalia (con 6/9 da tre) e i 14 di Aleksandra Ziemborska, oltre ai 13 di Laura Meldere e ai 12 di Pallas Kunaiyi-Akpanah, è la coppia Chloe Bibby-Mamignan Touré, 22 e 18 punti rispettivamente.

Primo quarto che comincia molto meglio per lo Spar, anche grazie all’accoppiata formata da Pierre-Louis e Touré che di problemi ne crea tanti (anzi, forse pure troppi) alla difesa della Magnolia, che finisce subito sotto 2-12. Dai 5 minuti iniziali da scordare riesce a emergere soprattutto Scalia, che anima in tutti i sensi il recupero di Campobasso. Il divario alla fine è quasi ricucito dopo 10′: 14-16.

L’inizio del secondo periodo è particolarmente incerto, perché le due squadre di protagoniste ne trovano parecchie per andare a elastico. L’aggancio di Campobasso arriva con Ziemborska (25-25), solo che ripartono Hristova e Touré per il 25-31 da parte ospite. Dopo due minuti di nulla proprio il trio Meldere-Scalia-Ziemborska è protagonista, ed è una loro realizzazione a testa a mettere davanti la Molisana proprio all’intervallo: 32-31.

Al ritorno sul parquet c’è solo la squadra di coach Sabatelli, che in tre s’invola fin sul 43-31, creando sostanzialmente un parziale di 18-0. Ad interromperlo è la coppia Bibby-Touré, con un controbreak di 0-7 che riaccende le speranze di Girona. Madera, Ziemborska e Scalia tentano di tenere lontane le spagnole, e lo fanno egregiamente fino alla fine del terzo quarto, che si chiude sul 59-50 solo perché Bibby è inafferrabile.

A un certo punto, anzi, la partita si trasforma sostanzialmente in un Bibby contro tutta Campobasso, cosa che sembra andare bene alle padrone di casa fino alla metà del periodo conclusivo. Lo Spar non è però squadra che molla tanto facilmente, e così arrivano i canestri di Touré che spingono le ospiti fino al -2 con 1’29” da giocare. Due liberi di Kunaiyi-Akpanah significano 73-69, ma di lì prima Bibby e poi Lundquist segnano da tre per il 73-75, un colpo durissimo da digerire. Ci prova Madera con la tripla frontale, ma sbaglia: ora servirà il colpo di mano in Spagna.

LA MOLISANA CAMPOBASSO-SPAR GIRONA 73-75

CAMPOBASSO – Ziemborska* 14, Kunaiyi-Akpanah* 12, Giacchetti, Kacerik ne, Trimboli, Meldere 13, Cerè, Scalia* 20, Grande ne, Madera* 7, Morrison* 7, Bocchetti ne. All. Sabatelli

GIRONA – Lundquist* 9, Jakubcova 4, Canella 10, Guerrero, Ygueravide 4, Pierre-Louis* 4, Ribas ne, Touré* 18, Hristova* 4, Bibby* 22. All. Iniguez