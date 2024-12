Basket: Cecilia Zandalasini cambia franchigia WNBA, le Golden State Valkyries la scelgono all’expansion draft

Si è tenuto questa notte l’expansion draft (draft di espansione) che la WNBA ha organizzato per permettere di formare una squadra alle Golden State Valkyries, nuova franchigia che giocherà nella Western Conference. Nate dall’idea di espandersi anche in WNBA dagli stessi proprietari dei Golden State Warriors, Joe Lacob e Peter Gruber, le Valkyries giocheranno anche loro al Chase Center di San Francisco, con quartier generale ad Oakland.

Ebbene, nel draft di espansione necessario a fornire una squadra all’allenatrice Natalie Nakase, già vice ai Los Angeles Clippers in NBA e nelle due stagioni da titolo delle Las Vegas Aces, è finita anche Cecilia Zandalasini, selezionata come giocatrice da prelevare dalle Minnesota Lynx. Per la stella del movimento azzurro, dunque, la quarta stagione in WNBA sarà caratterizzata da un cambio di franchigia, dopo che le Lynx fin dal 2017 avevano mantenuto saldi gli occhi su di lei.

La scorsa stagione WNBA, quella di quest’estate, è stata anche caratterizzata da varie buone prestazioni in uscita dalla panchina, con 4,9 punti, 1,4 rimbalzi e un assist a gara, trovando anche spazio importante nelle Finals in cui le Lynx hanno dovuto cedere per 3-2 alle New York Liberty. Il suo nome non è però il solo ad essere comparso in questo expansion draft.

Delle 12 franchigie già presenti, le Valkyries non hanno prelevato giocatrici solo dalle Seattle Storm. Per il resto, scelte Iliana Rupert (ex compagna di Zandalasini alla Virtus Bologna) via Atlanta Dream, Veronica Burton via Connecticut Sun, Temi Fagbenle via indiana Fever, Stephanie Talbot via Los Angeles Sparks, Kayla Thornton via New York Liberty, Maria Conde via Chicago Sky, Carla Leite via Dallas Wings, Kate Martin via Las Vegas Aces, Monique Billings via Phoenix Mercury e Julie Vanloo (attuale compagna di Zandalasini al Galatasaray) via Washington Mystics. Un’ulteriore giocatrice arriverà dal draft effettivo, quello che si svolgerà nel prossimo aprile e nel quale le Valkyries avranno le scelte numero 5, 17 e 30 (i giri, a differenza della NBA, qui sono tre).