Basket femminile: Schio crolla a Valencia e chiude quarta nel girone, ai quarti di Eurolega ci sarà Praga

Il Famila Schio subisce una brutta sconfitta nell’ultima giornata della regular season di Eurolega 2023-2024. La squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos non entra mai in partita a Valencia e viene travolta per 87-60. A seguito della contemporanea ampia vittoria di Saragozza Lublino, Schio finisce quarta nel girone A e dovrà vedersela con l’USK Praga nei quarti di finale: gettata malamente al vento la chance di secondo posto nel raggruppamento. A Valencia, peraltro, la vittoria non basta, perché proprio il successo del Casademont ne decreta l’eliminazione.

L’unico sussulto scledense lo si vede all’inizio, con Verona che firma i punti del 2-4. Poi arriva subito l’affondo in formato 14-7 da parte di Valencia con Casas e Guelich. Guirantes, Bestagno e Juhasz provano a tenere vicine le ospiti, ma dal 16-13 un secondo parziale valenciano chiuso dalla tripla sulla sirena di Fingall significa 26-13 dopo 10′. La coppia Hempe-Fingall diventa un rebus irrisolvibile per il Famila, che si ritrova anche con quasi nulla in attacco da Parks e Reisingerova. Il risultato è che si sfiorano in fretta i 20 punti di divario, alla fine toccati sul 43-23. All’intervallo è 51-27.

Il ritorno sul parquet non cambia i rapporti di forza della serata, con l’attacco di Schio che continua a essere sterile e quello di Valencia che fa ciò che vuole. Ci si mette anche l’immenso talento offensivo di Iagupova. Il +31 lo lascia però a Fingall, e a 10′ dal termine è 71-41. Il resto del tempo serve solo a fissare l’87-60 finale con 22 punti di Nadia Fingall e 12 di Marie Guelich. Per Schio top scorer Dorka Juhasz con 16.

VALENCIA BASKET-BERETTA FAMILA SCHIO 87-60

VALENCIA – Hempe 6, Erauncetamurguil, Fingall 22, Ouvina* 8, Buenavida, Torrens 7, Casas* 7, Romero 12, Fam 2, Carrera* 5, Guelich* 12, Iagupova* 6. All. Burgos

SCHIO – Juhasz* 16, Bestagno* 12, Sottana 3, Sivka, Verona* 9, Guirantes* 13, Crippa, Parks* 2, Keys, Penna 4, Reisingerova 1. All. Dikaioulakos

Foto: fiba.basketball