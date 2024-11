Schio cede al Basket Landes partita e primato nel girone di Eurolega femminile

Finisce con una doppia beffa la prima fase del Famila Schio in Eurolega femminile. La squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos perde a Mont de Marsan contro il Basket Landes per 68-59 e si vede sfilare proprio dalle francesi il primo posto nel girone A. Decisivi i 12 punti di Sixtine Macquet e Luisa Geiselsoder, mentre dall’alta parte non bastano i 15 di Janelle Salaun e Costanza Verona che sfiora la doppia doppia (10 e 9 rimbalzi). Per le orange, oggi senza Juhasz e Panzera, la seconda fase partirà l’11 dicembre con calendario ancora tutto da definire (e Mersin che osserverà dalla sua quota di 6-0 in entrata dal gruppo B).

Il primo quarto parte con una specie di show a firma Verona-Laksa-Salaun, che creano seri problemi alla difesa di casa. Poi si unisce Andrè e, nel giro di 5 minuti, Schio è avanti 4-14. Soprattutto Ewodo prova a tenere vivo l’attacco della squadra che ha sede a Mont de Marsan. Dopo 10′ e poche altre realizzazioni si arriva sul 12-18.

Dopo la tripla del +9 di Bestagno, l’attacco scledense si blocca. Ne approfittano Lacan, Djaldi-Tabdi e Pardon che, lentamente ma inesorabilmente, riducono lo svantaggio a 5 lunghezze. Dikaioulakos non è molto contento e chiama timeout, che non produce subito effetti: a -5’17” un 2/2 di Macquet causa la parità. Keys fa ripartire Schio, che per buona misura con le lunghe riesce a portarsi a metà gara sul 29-34.

Al rientro in campo Keys spinge il Famila fin sul 30-40, ma da Slocum, Ewodo e Geiselsoder riparte la rincorsa in casa Landes. Schio prova a fermarla via timeout, e per un momento ci riesce, ma dal 39-47 con tre liberi di Keys accade quello che nessuno s’aspetta: un crollo totale della squadra ospite. Ad aprirlo Macquet e Bussiere, che con tre triple in 45 secondi girano completamente la partita a favore delle francesi che, sulle ali dell’entusiasmo, arrivano fino al 54-47 a 10′ dal termine.

Per interrompere il parziale, che diventa di 17-0, ci vogliono Salaun con un libero e Laksa da tre, ma a questo punto le transalpine sono ormai lanciatissime e si sblocca anche Geiselsoder, fino a questo momento poco in vista. Il fatto di avere anche il doppio confronto a favore galvanizza le padrone di casa, che non fanno più riavvicinare il Famila e finiscono con 68-59 e primo posto nel raggruppamento in mano.

BASKET LANDES-BERETTA FAMILA SCHIO 68-59

LANDES – Pardon 4, N’diaye ne, Djekoundade* 2, Diallo ne, Macquet 12, Djaldi-Tabdi* 8, Geiselsoder* 12, Ewodo7, Slocum* 6, Bussiere 6, Lacan* 10, Treffers 1. All. Barennes

SCHIO – Juhasz ne, Bestagno 3, Sottana, Zanardi, Verona* 10, Panzera ne, Salaun* 15, Crippa, Andrè* 10, Keys* 11, Laksa* 10. All. Dikaioulakos