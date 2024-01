Basket femminile, Sassari perde in casa contro il Montpellier nell’andata degli ottavi di EuroCup

Epilogo amaro per Sassari nell’andata degli ottavi di finale dell’EuroCup femminile 2023-2024 di basket. Al PalaSerradimigni, le ragazze di Antonello Restivo lottano fino alla fine contro il Montpellier, ma ciò non basta per evitare la sconfitta per 66-69. Ora la squadra sarda dovrà dunque ribaltare tutto al ritorno, in programma giovedì prossimo in Francia.

Fondamentali questa sera per Montpellier i 20 punti di Marieme Badiane, i 16 punti e 11 rimbalzi di Kyara Linskens, i 12 di Ameryst Alston e i 10 punti e 10 rimbalzi di Alisia Jenkins. Dall’altra parte invece non sono abbastanza i 23 punti e 7 rimbalzi di Debora Carangelo e i 16 punti e 9 rimbalzi di Mya Hollingshed.

Pronti, via e la squadra ospite prende subito il largo con le molteplici giocate di Jenkins e Badiane e le triple di Linskens e Alston (6-19). Sul finale di primo quarto Sassari prova a sbloccarsi con i tiri da tre di Raca, ma il Montpellier resta concentrato e riesce a chiudere con il +9 (16-25). In apertura di secondo quarto la compagine francese allunga ulteriormente, arrivando addirittura sul +15 (21-36). Poi la squadra di casa ha una timida reazione al tramonto del primo tempo e riesce ad accorciare fino al -9 (34-43).

Dopo la pausa lunga Sassari torna in campo con più determinazione e, soprattutto grazie alla coppia Hollingshed-Carangelo, torna pienamente in partita sul 51-52. Subito dopo, però, il Montpellier torna a fare male in attacco e, complice anche un calo della squadra sarda, si riporta sul +8 (51-59), prima dei due tiri liberi di Joens in chiusura di terzo quarto che danno nuove speranze alle padrone di casa (53-59). Nell’ultimo quarto poi le ragazze di Restivo, dopo un inizio in sordina, cambiano ritmo e si riavvicinano prepotentemente alle avversarie, arrivando fino al 63-66 a 1’07” dalla fine. Il Montpellier però non trema nel momento di più importante e torna subito sul +6 con la tripla di Bernies, prima di riuscire a gestire il vantaggio nei restanti secondi. Finisce dunque 69-66 per la squadra francese, che settimana prossima partirà quindi con un grande vantaggio in ottica passaggio del turno.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BDS DINAMO SASSARI – LATTES-MONTPELLIER 66-69 (16-25, 18-18, 19-16, 13-10)

Sassari: Raca 8, Carangelo 23, Toffolo, Crudo 1, Kaczmarczyk 7, Hollingshed 16, Joens 11, Trampana ne, Fara ne, Togliani

Montpellier: Traore ne, Zemoura, Kavoka ne, Brun, Naigre 5, Alston 12, Jenkins 10, Badiane 20, Linskens 16, Bernies 6

Foto: fiba.basketball

