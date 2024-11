Basket femminile, la Dinamo Sassari va ko con Sosnowiek ed è seconda nel girone di Eurocup

Ci voleva un successo di almeno nove punti per la Dinamo Sassari per prendersi la testa del gruppo I di Eurocup femminile, ma le sarde si arrendono al CTL Zaglebre Sosnowiek per 83-74 e si devono accontentare del secondo posto proprio alle spalle delle polacche, piazzamento che vale comunque i playoff. Taylor e Gonzales provano a trascinare la Dinamo con 18 e 17 punti, ma dall’altra Taylor Soule è immarcabile, l’ex San Martino di Lupari ne mette 30.

Il primo quarto è combattuto, le sarde rispondono ai primi timidi tentativi di allungo con Taylor e Gonzales. Dopo quattro punti in fila di Begic arriva però il break delle padrone di casa: Soulé e Nikitinaite permettono alle polacche di allungare fino al 24-16 dell’8′. Carangelo e Begic però permettono alla Dinamo di riavvicinarsi fino al -3, ma Jones e Wnorowoska firmano il 28-21 del 10′.

Ci pensa Taylor a riportare sotto le ragazze di Restivo con quattro punti in un minuto, l’americana è scatenata e con un gioco da tre punti riduce il gap a due soli punti prima (34-32 al 14′) e uno dopo (36-35 al 16′). Sassari prova dunque a fuggire, due triple di Gonzales e Natali valgono il 38-43, ma c’è la risposta polacca con un controbreak di 6-0, prima che i due liberi di Diallo manda la partita all’intervallo sul 44-45.

Un terzo quarto equilibrato, in cui è prima Sassari a provare ad ampliare il margine toccando il 47-51 al 23′, poi con un parziale di 9-2 Sosnoviek riescce a ribaltare l’inerzia. Sassari però si aggrappa al talento personale, dopo essere finita sotto 67-60 all’inizio del quarto parziale: un break di 11-2 in quattro minuti puntellato dalla tripla di Gonzales permette loro di passare avanti sul 69-71. Ma da lì l’attacco sardo si blocca: il 12-0 di parziale con Soulé sugli scudi spezza le gambe alle ragazze di Restivo, che non hanno più la forza di recuperare.