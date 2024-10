Basket, Sassari ancora imbattuta in FIBA Europe Cup. La Dinamo travolge lo Sporting

Continua il cammino perfetto della Dinamo Sassari in FIBA Europe Cup. La squadra di coach Markovic firma la quinta vittoria consecutiva in Europa, dominando contro i portoghesi dello Sporting per 88-71. Una partita già in discesa per i sardi dopo il primo quarto, con Sassari che ora dovrà solo aspettare il ritorno con i polacchi dell’Anwil Wloclawek il primo posto del girone dopo il successo in casa per tre punti.

Il miglior marcatore della Dinamo è Matteo Tambone con 17 punti, ma sono tanti i giocatori che vanno in doppia cifra: 13 punti di Justin Bibbins e Brian Fobbs ed 11 per Michal Sokolowski. Allo Sporting non sono bastati i 16 punti di Ludgy Debaut e gli 11 di Uwais Razaque.

Una partita già in discesa dopo il primo quarto, visto che la Dinamo dopo cinque minuti era già avanti di quindici punti (21-6). Alla prima sirena Sassari ha segnato 31 punti ed è in vantaggio sul +12. La squadra di Markovic è in pieno controllo della partita e continua a segnare a raffica, presentandosi in vantaggio alla pausa lunga sul 59-42.

I successivi venti minuti sono di pura amministrazione per il Banco di Sardegna. Lo Sporting ci prova, ma Sassari risponde sempre ad ogni possibile tentativo di poter riaprire la partita. Nell’ultimo quarto non si segna mai e alla fine alla sirena è 88-71 per la Dinamo.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BANCO DI SARDEGNA SASSARI – SPORTING CP 88-71 (31-19, 28-23, 20-21, 9-8)

Sassari: Cappelletti 8, Bibbins 13, Trucchetti, Halilovic 5, Fobbs 13, Tambone 17, Veronesi 3, Udom 3, Bendzius 9, Vincini 6, Sokolowski 11, Renfro

Sporting: Funderburk 3, Araujo, Debaut 16, Bailey 7, Ventura 7, Razaque 11, Gomes, Cruz 8, Hallman 5, Armwood 8, Johnson 3, Silva 3