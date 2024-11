Basket femminile: Sassari, gioie d’EuroCup. Battuta Mechelen nel finale

Con la qualificazione già in tasca, la Dinamo Sassari batte le Kangoeroes di Mechelen (Malines) nel quinto turno del girone I per 64-60 dopo una partita decisamente lottata. Sparkle Taylor è la protagonista, una volta di più, con 21 punti; a lei si unisce in particolare Shaylee Gonzales con 13. Dall’altra parte non basta una monumentale Catherine Reese da 29 punti e 12 rimbalzi, coadiuvata più dai 13 di Annie Kibedi e dagli 11 di Taya Hanson che dal resto delle giocatrici.

Primo quarto difficile per il Banco di Sardegna, che ha sì molto da Taylor, e riesce sì a tenersi sul 10-10 dopo 3’30”, ma subisce tantissimo Reese, capace di far male in molti modi diversi con l’aiuto anche di Hanson. Dopo 10′ è 16-20, ma la situazione è destinata a cambiare molto presto.

La riscossa, infatti, la firma soprattutto Diallo con un 6-0 cui risponde Kibedi. Fino a 3′ dalla fine del quarto il 24-25 rimane lì, inchiodato per un paio di giri di lancette, poi la Dinamo vola sulle ali di Gonzales (ma non solo) e va a chiudere all’intervallo sul 37-28.

Kibedi e Reese fanno ripartire le Kangoeroes e le riportano nel giro di 3’30” sul -2 (39-37), solo che c’è la reazione da parte delle sarde, che riescono a tenere la barra dritta prima con Begic e poi con Taylor; a 10′ dal termine è 50-46 a favore delle padrone di casa.

Reese prova ancora ad avvicinare le belghe fino al 52-51, ma il compito di tenere lontane le ospiti spetta ora a Begic, principale protagonista del finale assieme a Taylor. Sono loro, assieme a una buona difesa, a mantenere il margine attorno ai 4-6 punti. O meglio, è così fino al -3 di Reese (63-60) a 1’25” dalla fine. E c’è anche il brivido finale, con Hanson che riesce a tentare il tiro dell’overtime, ma lo sbaglia: libero di Taylor per il 64-60 e tutto finito.

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI-KANGOEROES MECHELEN 64-60

SASSARI – Gonzales* 13, Begic* 10, Carangelo* 4, Toffolo* 3, Natali, Pastrello 5, Taylor* 21, Diallo 8, Grattini ne, Spiga Trampana ne. All. Restivo

MECHELEN – Hanson* 11, Bah 1, Devarrewaere, Denys*, Kibedi* 13, Nauewelaers* 2, Katako-Mwaka ne, Vilcinskas, Debeljak 4, Reese* 29. All. Diels