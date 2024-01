Basket femminile, le migliori italiane della 16a giornata di A1. Verona e Tagliamento sugli scudi, bene anche Fassina e Panzera

Nel weekend appena trascorso la Serie A1 di basket femminile ha completato la sedicesima giornata della regular season 2023-2024. Anche in questo turno le giocatrici azzurre hanno brillato, risultando spesso decisive per le squadre in cui militano: andiamo quindi a scoprirle insieme.

11 punti e 7 rimbalzi di Olbis Andre’ e 9 punti di Cecilia Zandalasini conducono la Virtus Bologna al successo contro l’OME P.S. Battipaglia – 6 punti per Raffaella Potolicchio tra le fila delle campane. La Famila Wuber Schio fatica più del dovuto contro la coriacea Campobasso ma riesce a far saltare il fattore campo grazie anche ai 16 punti di una Costanza Verona in grande spolvero – 8 punti per StefaniaTrimboli tra le molisane. Vittoria casalinga dell’Allianz Geas Sesto San Giovanni sulla Passalacqua Ragusa con 11 punti di Ilaria Panzera, mentre per le siciliane 7 punti di Maria Miccoli e 5 di Laura Spreafico.

Prova di forza dell’E-Work Faenza contro la neo-promossa Sanga Milano grazie ai 20 punti di una scatenata Marzia Tagliamento – 8 punti di Martina Spinelli, mentre per le milanesi 6 punti di Susanna Toffali. Nel match che completava la giornata l’Umana Reyer Venezia batte la RMB Brixia confermandosi in vetta alla classifica: 18 punti di Martina Fassina e 10 di Lorela Cubaj per le oro-granata, con Elisabetta Tassinari che chiude in doppia cifra a quota 10 punti tra le bresciane.

Credit: Ciamillo