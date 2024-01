Basket femminile, la Virtus Bologna batte il Villeneuve D’Ascq e vola al terzo posto in Eurolega

Vittoria importantissima della Virtus Bologna nell’11ma giornata dell’Eurolega femminile 2023-2024. Al PalaDozza, le ragazze di Pierre Vincent giocano un’ottima partita e, grazie a un grande finale, battono il Villeneuve D’Ascq per 65-62. In virtù di questo successo, le V Nere salgono a 17 punti nella classifica del gruppo B e volano al terzo posto insieme al Polkowice e proprio il Villeneuve.

Fondamentali quest’oggi per la Virtus Bologna i 24 punti di una scatenata Francesca Pasa, i 15 di Cecilia Zandalasini e i 10 punti e 7 rimbalzi di Haley Peters. Dall’altra parte, invece, non bastano i 16 punti di Kariata Diaby e i 12 di Shavonte Zellous.

In seguito a qualche minuto di studio (4-4), la Virtus Bologna accelera e, grazie soprattuto alle triple di Pasa, sale sul +10 (22-12). La squadra ospite però non ci sta e reagisce, riuscendo prima ad accorciare in chiusura di primo quarto (22-16) e poi a ricucire quasi completamente lo strappo nella prima metà del secondo periodo (24-23). A questo punto le V Nere si risvegliano e provano a più riprese a riallungare, ma la compagine francese questa volta non si fa sorprendere e, con i canestri della coppia Burke-Zellous, riesce a chiudere il primo tempo con uno svantaggio di soltanto due punti (38-36).

Dopo la pausa lunga nessuna delle due squadre riesce a fare la differenza e si prosegue dunque punto a punto fino al 53-50 di fine terzo quarto. Si passa così all’ultimo parziale con ancora tutto in bilico, e qui la Virtus cerca nuovamente di allungare in più occasioni, senza però mai riuscirci davvero. Si entra dunque nei 2 minuti finali con il punteggio di 61-60 in favore delle padrone di casa, che subito dopo subiscono il sorpasso per via del canestro da due di Diaby (61-62). La Virtus Bologna però non ci sta e risponde prontamente, volando sul 65-62 con quattro tiri liberi dell’ottima Pasa. Negli ultimi secondi succede poi di tutto: la stessa Pasa subisce di nuovo fallo dopo una palla recuperata da Andrè e torna in lunetta, ma sbaglia entrambi i liberi e lascia dunque accese le speranze per il Villeneuve; la squadra francese però non riesce successivamente a sfruttare l’ultima possibilità e alla fine a esultare è quindi la Virtus Bologna.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – VILLENEUVE D’ASCQ LM 65-62 (22-16, 16-20, 15-14, 12-12)

Virtus Bologna: Del Pero, Pasa 24, Peters 10, Cox 5, Rupert 4, Barberis 3, Dojkic ne, André 2, Zandalasini 15, Orsili, Consolini 2

Villeneueve d’Ascq: Zellous 12, Smalls 7, Causeur ne, Gueye, Heriaud, Abraham ne, Mununga 4, Diaby 16, Burke 9, Salaun 9, Mbaka 5

Credit: fiba.basketball

Leggi tutte le notizie di Basket su OA Sport...