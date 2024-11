LIVE Italia-Cechia, Qualificazioni Europei basket femminile in DIRETTA: le azzurre tornano in campo con qualche novità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti per la DIRETTA LIVE testuale del match di basket femminile tra Italia e Cechia valido per le qualificazioni agli Europei che si terranno il prossimo anno, nel 2025. Sarà un’occasione di festa, poiché si svelerà al pubblico il nuovo Palasport di Genova, con i lavori partiti nel 2021 e chiusi pochi mesi fa.

Per le azzurre sarà un ennesimo test in vista della competizione continentale che si svolgerà il prossimo anno. Il roster di coach Andrea Capobianco è a punteggio pieno nel girone I dopo i successi con Grecia e Germania, ma il risultato finale conterà poco poiché la nostra selezione è già qualificata agli Europei assieme a Germania, Grecia e anche la Cechia. Coach Capobianco non vorrà però che per questo le sue ragazze prendano sottogamba l’impegno.

Anche perché in queste partite ci si potrebbe giocare anche un posto nella spedizione del prossimo anno. Assente Sara Scalia, arrivata in estate a Campobasso dopo una carriera prolifica in NCAA tra Minnesota e Indiana; la ventitreenne, titolare di un passaporto italiano, sta mettendo a ferro e fuoco i ferri del nostro campionato con oltre 17 punti di media ed il 47% da tre punti su nove conclusioni tentate dall’arco. La passaportata sarà però fuori dalle rotazioni con Carlotta Zanardi, Sara Toffolo e Lorella Cubaj, fuori per problemi fisici e che salterà anche il match di domenica con la Grecia.

Il match tra Italia e Cechia, valido per le qualificazioni agli Europei di pallacanestro femminile che si terranno nel 2025, inizierà alle ore 18.15.