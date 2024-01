Basket femminile, la Virtus Bologna batte il Landes ma non basta: arriva l’eliminazione in Eurolega

Successo amaro per la Virtus Bologna nella 14ma giornata dell’Eurolega femminile 2023-2024. A causa della contemporanea vittoria del Perfumerias Avenida (56-42 contro l’Uni Gyor), non basta infatti alle V Nere il 74-66 di stasera contro il Landes per chiudere tra le prime quattro nel gruppo B (il gruppo di Vincent ha terminato al quinto posto con un record di 7-7) e passare ai playoff. Eliminato anche il Landes, ultimo dopo le 14 giornate di regular season.

Per quanto riguarda la partita di questa sera, ci sono da segnalare in casa Virtus i 14 punti e 7 assist di Ivana Dojkic, i 13 di Iliana Rupert e i 12 di Francesca Pasa. Dall’altra parte, invece, vanno evidenziate le prove di Luisa Geiselsoder e Angela Salvadores: la prima mette a referto 13 punti e la seconda 12.

La Virtus Bologna prova subito a scappare nel primo quarto e arriva fino al +6 (16-10), ma il Landes è subito reattivo e ribalta subito il risultato, prima dei due tiri liberi vincenti di Peters in chiusura di primo quarto (19-18). Nel secondo periodo si prosegue punto a punto fino al 34-34, poi Geiselsoder segna due liberi nel finale e permette alle compagne di chiudere il primo tempo avanti di 2 (34-36).

Dopo la pausa lunga, le V Nere rientrano in campo con grande grinta e di conseguenza arriva prima il sorpasso e successivamente l’allungo grazie soprattutto al trio Zandalasini-Dojkic-Pasa, che consente alla Virtus di terminare il terzo quarto avanti di 10 (58-48). La squadra di casa continua poi a giocare meglio in apertura di quarto periodo e prende ulteriormente il largo con Andrè, Orsili e Peters, arrivando fino al +13 (65-52). È lo strappo decisivo: nel finale il Landes non riesce più a reagire e per la Virtus diventa facile controllare il vantaggio fino al 74-66 conclusivo.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – BASKET LANDES 74-66 (19-18, 15-18, 24-12, 16-18)

Virtus Bologna: Del Pero ne, Pasa 12, Peters 9, Cox 3, Rupert 13, Barberis, Dojkic 14, Andrè, Zandalasini 8, Orsili 3, Consolini 5

Basket Landes: Peterson, Pardon, Salvadores 12, Macquet 11, Djaldi-Tabdi 9, Geiselsoder 13, Ewodo 7, Burdick 3, Bussiere 5, Chery 6

Foto: fiba.basketball