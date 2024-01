Basket femminile, la Sanga Milano espugna Battipaglia nell’anticipo di Serie A1. 14 punti per Vintsilaiou

La Repower Sanga Milano fa saltare il fattore campo a Battipaglia (Salerno), aggiudicandosi così l’anticipo della quindicesima giornata della Serie A1 di basket femminile per 79-82. Secondo successo stagionale per le neo-promosse, con le campane ancora a quota zero vittorie ed all’ultimo posto in graduatoria.

Vintsilaiou trascina le compagne con 14 punti, insieme ai 12 equamente divisi tra Penz e Diallo Dieng. Per le campane, invece, 19 punti di Ferrari Calabro e 17 di Johnson – 16 punti per Potolicchio e Yukevichus.

Guarnieri porta in vantaggio le milanesi in avvio di match (0-3), con Battipaglia che mette il naso avanti grazie alla bomba di Potolicchio (7-3). Le padrone di casa provano a spingere sull’acceleratore (13-3), con le ospiti che si avvicinano grazie a due bombe in fila di Turmel e Tulonen (15-9). Ancora Potolicchio dall’arco e Yurkevichus per il +8 O.ME.P.S. (22-14), con un’altra tripla di Potolicchio che vale il 25-14 con cui si chiude il primo quarto.

Reazione della Sanga nel secondo quarto con Toffali e Penz (27-19), ma un 2+1 di Johnson ed una segnatura pesante di Ferrari Calabro mantengono le campane a +11 (33-22). Milano accorcia con Toffali (36-32), pareggiando i conti e mettendo la freccia grazie alla virata di Diallo Dieng (36-38). Potolicchio e Ferrari Calabro bruciano la retina dalla lunga distanza (42-38), con Tulonen che tiene in scia le lombarde (45-42) a meno di due minuti dalla seconda sirena. Un libero di Seka ed un piazzato di Diallo Dieng fissano il punteggio sul 48-44 all’intervallo lungo.

Nella ripresa la Repower trova la forza per operare il nuovo sorpasso (48-49), con Seka e Yurkevichus che riportano Battipaglia avanti (53-51). Penz non si fa pregare dall’arco (53-54), con Vintislaiou che appoggia per il +4 Milano (55-59). Milani tiene le padrone di casa a -1 (60-61), con Johnson che segna uno dei due liberi a disposizione per il 61-63 dopo 30’ di gioco.

Ultimo quarto scintillante, con le due squadre che non arretrano di un centimetro e combattono punto a punto: Ferrari Calabro riporta Battipaglia avanti (68-66), con Tulonen che pareggia i conti (68-68) seguita da una bomba di Potolicchio poco dopo (71-68). Johnson dà un piccolo vantaggio alle campane (76-72), con una tripla di Madonna ed un canestro di Diallo Deng che riportano Milano avanti (79-80). E’ la zampata decisiva del match, con due liberi di Madonna che fissano il punteggio finale sul 79-82 con cui la Sanga Milano espugna il campo di Battipaglia.

IL TABELLINO DEL MATCH

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA-REPOWER SANGA MILANO 79-82 (25-14, 23-30, 13-19, 18-19)

Battipaglia: Sera 9, Potolicchio 16, Yurkevichius 16, Johnson 17, Ferrari Calabro 19, Franova ne, Lombardi ne, Mini ne, Chiapperino ne, Prete, Chiovato, Milani 2.

Sanga Milano: Guarneri 3, Beretta 4, Penz 12, Diallo Deng 12, Madonna 10, Toffali 8, Vintsilaiou 14, Turmel 7, Bonomi 2, Tulonen 10.

Credit: Ciamillo