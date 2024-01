Basket femminile, la Reyer Venezia stravince nel ritorno contro il Gdynia e vola ai quarti in EuroCup

Missione compiuta per la Reyer Venezia nel ritorno degli ottavi di finale dell’EuroCup femminile 2023-2024. Dopo l’affermazione dell’andata per 77-68, le ragazze di Andrea Mazzon confermano la loro superiorità contro l’Arka Gdynia, vincendo anche il match al Taliercio con un netto 80-59 e qualificandosi dunque per i quarti di finale. Al prossimo turno ci sarà la sfida contro la vincente dello scontro tra La Roche e TTT Riga.

Fondamentali questa sera per la Reyer Venezia i 18 punti di Jessica Shepard, gli 11 punti e 8 rimbalzi di Awad Kuier e i 10 di Matilde Villa. Dall’altra parte, invece, non bastano alla compagine polacca i 15 punti e 9 rimbalzi di Mikayla Cowling e gli 11 di Rennia Davis.

Dopo un inizio difficile per la Reyer (0-6), la squadra di casa entra in partita e prima ribalta il punteggio con il trio Fassina-Villa-Shepard (11-10) e poi chiude il primo quarto avanti di 3 grazie alla tripla di Pan e ai canestri di Fassina e Cubaj (18-15). La squadra ospite però non ci sta e inizio secondo quarto riesce a riportarsi in vantaggio con Podgorna e Cowling (20-22), prima di una nuova accelerazione da parte della compagine veneta, che con un grande gioco corale vola sul +5 (33-28) dopo 20′.

La pausa lunga fa bene alla Reyer Venezia: la squadra veneta torna in campo con grande determinazione e trova diversi canestri con il trio Shepard-Kuier-Berkani. Dall’altra parte invece l’Arka Gdynia fatica a fare male e la conseguenza è dunque il +19 in favore del gruppo di Mazzon a fine terzo quarto (55-36). È l’allungo decisivo: nell’ultimo periodo la Reyer resta concentrata e controlla agilmente il vantaggio fino all’80-59 finale che permette a Shepard e compagne di volare ai quarti.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

UMANA REYER VENEZIA – VBW ARKA GDYNIA 80-59 (18-15, 15-13, 22-8, 25-23)

Reyer Venezia: Logoh 3, Berkani 9, Gorini 6, Villa M. 10, Nicolodi 2, Pan 9, Meldere, Makurat 2, Cubaj 7, Fassina 9, Sheppard 18, Kuier

Gdynia: Davis 11, Bazan 4, Cowling 15, Szymkiewicz 2, Podgorna 4, Borkowska 6, Puter, Miskiniene 4, Kastanek 4, Zytkowska 3, Wrzesinski 6

Foto: fiba.basketball