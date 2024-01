Basket: Danilo Gallinari in uscita dai Washington Wizards, destinazione Detroit Pistons

La parola di Adrian Wojnarowski di ESPN, di norma, è sinonimo di certezze nel mondo dei movimenti tra franchigie in NBA. E anche stavolta la sua voce ha sentenziato qualcosa. Stavolta si tratta di Danilo Gallinari, dato da tempo per ormai in uscita dai Washington Wizards, dove non era soddisfatto anche a causa del rendimento (7 vittorie e 31 sconfitte, il secondo peggiore della lega).

Il problema è che la trade imbastita non è soltanto al ribasso, ma è addirittura con la squadra dalla peggiore situazione in assoluto dell’annata: i Detroit Pistons. Al momento, dunque, il Gallo finisce là dove, quest’anno, si è parlato solo per il drammatico record di 3 vittorie e 36 sconfitte. In particolare, a Detroit vanno la sesta scelta del draft 2008 e Mike Muscala in cambio di Marvin Bagley III, Isaiah Livers e due seconde scelte future (2025 e 2026).

Rimane a questo punto da capire se, tra Gallinari e l’agente, si penserà a una qualche operazione per liberarsi anche da Detroit e arrivare alla trade deadline, quella dell’8 febbraio, come free agent. Del resto, uno con le caratteristiche del classe 1988 potrebbe ancora tornare utile a diverse franchigie che hanno nel mirino il titolo. Non certo ai Pistons, quest’anno già fuori da qualsiasi discorso diverso dalle potenzialità di scelta al prossimo draft.

Gallinari è fermo da 9 partite, e in questa situazione al momento raggiunge il fratello Federico, che dei Pistons fa parte con il ruolo di Player Development Coach (cioè assistente dedicato allo sviluppo dei giocatori).

