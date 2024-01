Basket, Cremona batte Trento con un secondo quarto decisivo

Si è appena conclusa la sfida valevole per la sedicesima giornata del massimo campionato italiano di basket e in campo al PalaRadi sono scese la Vanoli Basket Cremona e la Dolomiti Energia Trentino. I padroni di casa erano a caccia di punti per entrare in zona playoff, mentre per gli ospiti un successo esterno significava consolidare la propria posizione nella top 8. Ecco come è andata.

Parte subito forte Cremona, che nei primi minuti del match trova il primo break sull’8-3, anche se Trento reagisce e impatta il match dopo 3 minuti di gioco. Ma è la squadra di casa più in palla, con gli ospiti che rispondono colpo su colpo, soffrendo l’attacco lombardo. Così, dopo aver impattato di nuovo sul 17-17 ecco che Cremona mette a segno il primo allungo e va al primo stop avanti 26-21.

Il buon momento di Cremona continua anche nelle prime battute del secondo quarto, quando tre liberi di Zegarowski danno il +8 e massimo vantaggio per i padroni di casa. Divario che si mantiene con il passare dei minuti, con la Dolomiti Energia che resta in scia, ma fatica a tentare di richiudere il gap. Si arriva, così, fino al -3 per gli ospiti, ma subito Cremona risponde e riallunga a metà quarto. A 3 minuti dal riposo lungo, per la prima volta, la squadra lombarda tocca la doppia cifra di vantaggio, scappa via e si va all’intervallo sul 53-37.

I padroni di casa possono affrontare la ripresa con un buon tesoretto da amministrare e, anzi, nella prima parte del terzo quarto lo ampliano pure, superando i 20 punti di vantaggio dopo 3 minuti e mezzo di gioco. Prova una reazione la squadra di Trento, che accorcia il gap fino al -14, ma Cremona risponde e non concede nulla agli ospiti, andando all’ultimo stop avanti 76-58.

Ultimo quarto che sembra dire che Cremona deve solo gestire l’ampio vantaggio accumulato nei primi 30 minuti del match, mentre per Trento il garbage time dovrebbe essere una sofferenza aspettando la sirena finale. Un parziale iniziale di 0-8 prova, però, a rimettere in discussione il discorso, ma una tripla di Denegri rilancia Cremona, anche se Trento non demorde e cerca una clamorosa rimonta. Ellis e Cooke firmano il nuovo -10.

Alviti da oltre l’arco porta a 7 il divario tra le due squadre, ma Zegarowski e Denegri dimettono in doppia cifra Cremona, che soffre ma resiste. E quando i lombardi piazzano un nuovo parziale di 13-0 il match è chiuso e Trento deve arrendersi. Vince, così, Cremona per 99-80, che affianca momentaneamente Pistoia all’ottavo posto in classifica.

VANOLI BASKET CREMONA – DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 99-80

TOP SCORER

Cremona – Golden 18, Denegri 16, Pecchia 14, Lacey 13

Trento – Ellis 19, Alviti 16, Baldwin 10

Credits: Ciamillo

