Basket: Olimpia Milano, lunedì di Serie A col brivido a Cremona. La Vanoli rimonta, poi cede all’EA7

Monday night per l’Olimpia Milano a Cremona. L’EA7 riesce a portare a casa una partita che rischia di buttar via contro la Vanoli di Demis Cavina, e lo fa con un Armoni Brooks irreale, da 31 punti con 7/10 da tre, protagonista di ogni momento decisivo della partita. Per i padroni di casa 21 e 8 rimbalzi di Tariq Owens. Gli uomini di Messina sono ora terzi con Trapani e Brescia in classifica, Cremona resta penultima con un’unica vittoria.

Milano entra nel match senza Dimitrijevic e McCormack, ma comincia molto bene da tre con due realizzazioni di Brooks e una di Mirotic per l’11-8. Ricci rincara la dose, Brooks pure e sul +9 Olimpia arriva il timeout, che sortisce poco effetto perché Diop da rimbalzo in attacco trova il +11 e LeDay con un gioco da tre il +14 (10-24). Il primo quarto finisce senza scossoni, sul 16-28.

La ripartenza è buona per Cremona, perché Nikolic e Davis riescono a rimettere più vicina la Vanoli, solo per vedere un altro affondo soprattutto di Mirotic che vale agli ospiti i 15 punti di vantaggio. Tonut dall’arco piazza il 26-42, e in generale a ogni tentativo di riavvicinamento cremonese arriva un ampliamento del vantaggio milanese, che diventa anche di 17 punti e poi a 18 con un notevole contributo anche di Ricci. Si va all’intervallo sul 38-54.

Il terzo periodo è a livelli molto più elevati per la formazione di casa. Davis e Owens rilanciano Cremona, anche con la collaborazione di Nikolic, ma più in generale l’attacco della Vanoli diventa sempre più fluido. Conti, Willis e soprattutto Owens fanno esplodere sempre più il PalaRadi, fino a quando arriva la tripla proprio di Willis che riduce a tre i punti di divario dei padroni di casa. Owens, tanto per cambiare, ribadisce dall’arco il -3 (67-70) a 10′ dal termine.

Al rientro in campo si riaccende Brooks con la tripla del +6, con la risposta di Owens che arriva pronta. Davis accorcia ancora fino al -1, poi, in penetrazione, è Zampini a esaltare come mai nella serata il pubblico di casa: 74-73, sorpasso. Risponde Brooks, e si trascina dietro Mannion e Flaccadori per un parziale che pian piano diventa di 4-13, che fondamentalmente è quello in grado di decidere la partita per un’Olimpia affannata, ma comunque vincente per 83-95.

VANOLI CREMONA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 83-95

CREMONA – Booth 9, Eboua* 2, de Martin 1, Willis* 12, Jones* 2, Davi* 15, Conti 2, Zampini 4, Nikolic 14, Poser 2, Owens* 21. All. Cavina

MILANO – Mannion* 10, Bortolani, Causeur, Tonut 5, Brooks* 31, LeDay* 11, Ricci* 11, Flaccadori 4, Diop 4, Caruso 2, Shields, Mirotic* 17. All. Messina