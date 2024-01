Basket: Coppa Italia 2024, le ipotesi di parità. In cinque per gli ultimi tre posti, Olimpia Milano a rischio

Domenica 7 gennaio: sarà questo il giorno in cui tutto verrà delineato in relazione alle Final Eight di Coppa Italia 2024, che andranno in scena a metà febbraio al Pala Alpitour di Torino. Sono cinque le squadre già qualificate, vale a dire Brescia, Venezia, Trento, Virtus Bologna e Reggio Emilia.

In cinque, invece, devono ancora guadagnarsi l’accesso tra le migliori otto del girone d’andata. Da una posizione di vantaggio partono Napoli e Olimpia Milano, a 16 assieme a Reggio Emilia (l’Unahotels, però, anche perdendo è comunque dentro). Basta loro una vittoria per assicurarsi il biglietto verso il Piemonte.

Diversamente, una sconfitta aprirebbe scenari differenti e farebbe regnare il caos con l’eventuale approdo a 16 delle squadre a quota 14, che sono Scafati, Cremona e Pistoia. Lo scontro diretto tra Vanoli ed Estra, però, fa sì che solo una delle due possa salire in classifica: dunque a 16 possono arrivare al massimo 5 formazioni.

A meno di una sconfitta e contemporanea vittoria di Brescia, Venezia ha il primo posto assicurato nonostante la parità di punti tra Umana Reyer e Germani. Qualora entrambe perdessero e Bologna vincesse a Reggio Emilia, potrebbe arrivare al massimo seconda: lo sarebbe se ci fosse l’arrivo a 3 o se arrivasse pari con Brescia, mentre con Venezia da sola sarebbe seconda, appunto, la Reyer. A sua volta, una sconfitta della Segafredo e simultanea vittoria di Trento causerebbe l’inserimento in terza posizione della Dolomiti Energia a danno delle V nere.

Siccome c’è lo scontro diretto Trento-Milano, l’una a 18 e l’altra a 16, le ipotesi comprendono entrambe o nessuna delle due. Si tratta in sostanza della lotta per il quarto posto nella quasi totalità dei casi: in quattro casi l’Olimpia è quarta, in uno lo è l’Aquila Basket e in un altro lo è Napoli.

Milano, però, deve stare attenta. Qualora l’EA7 Emporio Armani perdesse, infatti, potrebbe addirittura rischiare di non disputare la Coppa Italia, fatto che non si verifica dalla stagione 2008-2009. Ci sono in particolare quattro ipotesi che, nella quota 16, sono pronte a condannare l’Olimpia in caso di trasferta senza due punti alla BLM Group Arena. Anche qualora si qualificasse, all’orizzonte potrebbe esserci un clamoroso quarto con la Virtus Bologna. E, del resto, a quanto sembra le due squadre di Eurolega sembrano oramai abituate a non affrontarsi in finale in Italia, playoff scudetto a parte. E all’ultimo atto, in Coppa Italia, Olimpia e Virtus non si sono mai affrontate nella storia.

TUTTE LE IPOTESI DI PARITA’ PER LE FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA 2024

