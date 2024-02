Basket, la GeVi Napoli firma l’IMPRESA in Coppa Italia! Olimpia Milano ko in finale, Ennis decisivo

La GeVi Napoli compie un’impresa gigantesca in Coppa Italia! La squadra partenopea batte in finale l’Olimpia Milano per 72-77 e consegna così il primo trofeo alla giovane società del capoluogo campano – esattamente come un anno fa con la Germani Brescia. La ‘cenerentola’ completa il capolavoro dopo aver fatto cadere sotto i suoi colpi la stessa Leonessa nei quarti di finale e la Reggiana in semifinale (sotto anche di dodici lunghezze), con l’Olimpia che ha cercato fino alla fine di rimanere in partita ma non è riuscita a ribaltare l’inerzia a suo favore.

Tyler Ennis si prende il premio di MVP con 21 punti segnati, insieme ai 14 di Jacob Pullen ed i 13 di Michal Sokolowski. L’Olimpia Milano dovrà quindi rimandare l’appuntamento con la nona Coppa Italia, nonostante i 20 punti di uno stoico Nicolò Melli ed i 19 di Nikola Mirotic – 10 punti per Shavon Shields, limitato al meglio dalla difesa della compagine di coach Milicic.

Nicolò Melli apre le danze del match con la tripla ed un libero (4-0), con Michal Sokolowki che sblocca il punteggio anche per la GeVi col 2+1 (4-3). Il reggiano schiaccia a due mani (6-4), con Napoli che prende le misure e preme sull’acceleratore con un break di 8-0 firmato Zubcic-Ennis (6-11). Devon Hall interrompe il digiuno offensivo milanese dalla lunetta (8-11), ma Tariq Owens risponde immediatamente con due canestri in fila che costringono Ettore Messina chiamare time-out a metà primo quarto (8-15). Kyle Hines entra e va subito a bersaglio (10-15), con Tariq Ennis preciso dalla media (10-17). Ancora Hines e Mirotic tengono a contatto l’EA7 Emporio Armani (14-19), con l’ex Barcellon che spara la tripla del -2 (19-21). Tyler Ennis non ci sta e con la stessa moneta porta la GeVi Napoli a +5 alla prima sirena (19-24).

Nel secondo quarto i partenopei continuano a mantenere i giri elevati del proprio motore: due liberi di Jacob Pullen ed un piazzato di Tyler Ennis valgono il +9 (19-28), ma Nikola Mirotic da fuoriclasse spara la bomba del -6 (22-28). L’Olimpia riesce a risalire ulteriormente grazie ai liberi di Napier ed al canestro dall’angolo di Nicolò Melli (26-28). Ettore Messina che si becca un tecnico per proteste eccessive: Sokolowski fa 2/3 dalla lunetta (26-30), con Markel Brown che va fin in fondo per il +6 GeVi (26-32). Shabazz Napier riporta Milano a -4 (28-32), ma Tyler Ennis attacca il ferro (28-34) aggiornando il bottino personale a quota 15 punti. Primi punti della serata per Shavon Shields dalla lunetta (30-36), con Jacob Pullen glaciale dall’arco (32-39), time-out di Ettore Messina, con l’asse Mirotic-Voigtmann che carica la squadra per il -3 e minuto di sospensione chiamato da coach Milicic sul finale di quarto (36-39). Jacob Pullen pesca Andrea De Nicolao (36-41), con i liberi del fuoriclasse americano che fissano il punteggio sul 36-43 dopo 20’ di gioco.

Nella ripresa la GeVi inaugura la ripresa con un 5-0 micidiale: schiacciata di Owens su assist di Markel Brown e bomba di Zubcic per il massimo vantaggio a +12 (36-48), coach Ettore Messina ferma immediatamente il gioco per un time-out. Capitan Melli prova a caricare la squadra (40-48), con Tariq Owens fa spaventare coach Milicic per una botta involontaria subita al naso. Ennis riporta la GeVi a +10 (40-50), ma è ancora Melli a mantenere l’Olimpia a contatto (42-50). Devon Hall brucia la retina dalla lunga distanza e Nicolò Melli schiaccia indisturbato: 16 punti per il reggiano e match riaperto (47-50), time-out Milicic. Reazione partenopea con Owens su assist di Pullen (47-52) a meno di quattro minuti dalla terza sirena, con Zubcic che fa 2/3 a cronometro fermo (47-54). Nikola Mirotic riporta i meneghini a -5 (49-54), con Sokolowski e Pullen che dalla lunetta allungano per la GeVi a +9 (49-58). Canestro micidiale di Pullen poco dopo (51-60), con Nikola Mirotic che alla sirena trova il piazzato del 53-60 con cui si va all’ultima pausa breve di questa finale.

L’ala montenegrina di passaporto spagnolo si rende protagonista nel quarto conclusivo (55-60): Milano deve tentare il tutto per tutto per rientrare sugli avversari. Nicolò Melli non trema dalla lunetta: 2/2 e -3 per l’Olimpia (57-60). La GeVi si scuote con il Sokolowski (57-62), ma Melli è inarrestabile ed elude il marcatore (59-62). Liberi a bersaglio per Brown e contropiede di Sokolowski: Napoli vuole dare la spallata decisiva (59-66), ma Shabazz Napier spara la bomba del -4 (62-66). Tariq Owens schiaccia a due mani: +6 Napoli ed altro time-out di Messina a -2’55” dal termine della sfida. Tyler Ennis in allontanamento segna per il +8 (62-70), ma Nikola Mirotic e Shavon Shields controbattono immediatamente per il -2 Olimpia (68-70). Finale incandescente all’Inalpi Arena: Shields mette la freccia per Milano da tre (71-70), Jacob Pullen glielo rende per il +2 GeVi (71-73). Sokolowski mantiene il sangue freddo dalla lunetta (71-75), con Napier che non tocca il ferro nel tentativo successivo. Tyler Ennis fa 2/2 e consegna la Coppa Italia alla GeVi Napoli che piega l’Olimpia Milano e fa esultare una città intera!

IL TABELLINO DEL MATCH

EA7 EMPORIO ARMANI-GEVI NAPOLI BASKET 72-77 (19-24, 17-19, 17-17, 19-17)

Olimpia Milano: Bortolani, Tonut, Melli 20, Napier 8, Ricci, Flaccadori, Hall 5, Caruso ne, Shields 10, Mirotic 19, Hines 4, Voigtmann 6.

GeVi Napoli: Pullen 14, Zubcic 11, Ennis 21, G. De Nicolao 2, Sinagra ne, Owens 10, Brown 6, Sokolowski 13, Lever, Bamba ne, Mabour Dut Biar, Ebeling ne.