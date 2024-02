LIVE Milano-Napoli, Finale Coppa Italia basket 2024 in DIRETTA: sarà Davide contro Golia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Olimpia Milano e Napoli Basket, valida come finalissima della Coppa Italia di basket, con palla a due alle 17.45..

È il giorno della verità, l’atto finale delle Final Eight di basket e all’Inalpi Arena di Torino andrà in scena quella che può essere vista come la sfida tra Davide e Golia. Da un lato, infatti, l’outsider che in pochi si aspettavano, quel GeVi Napoli capace di eliminare i campioni in carica di Brescia ai quarti di finale e, ieri sera, di avere la meglio ai supplementari di Reggio Emilia. Guidati da Pullen, Ennis, Brown e Sokolowski i campani si sono guadagnati la chance di giocarsi il titolo in 40 minuti.

Dall’altra parte, però, troveranno un’EA7 Emporio Armani Milano che in questa settimana è stata dominante, battendo prima nettamente Trento e, poi, non lasciando scampo a Venezia. Due vittorie nette che candidano ovviamente i ragazzi di Messina come favoriti d’obbligo per la finale, guidati da uno Shavon Shields autore di 42 punti in due partite. L’Olimpia saprà finire l’opera e confermarsi la squadra da battere?

La sfida tra Olimpia Milano e Napoli Basket inizierà alle ore 17.45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!