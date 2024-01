Basket femminile, definito il tabellone della Coppa Italia 2024. In palio l’accesso alle Final Four di Torino

La prima metà della regular season della Serie A1 2023-2024 di basket femminile è ormai passata agli archivi, quindi è giunto il momento di proiettarci al percorso di qualificazione verso le Final Four di Coppa Italia 2024 in programma al PalaAlpitour di Torino dal 16 al 18 febbraio. Il tabellone della manifestazione è stato stabilito in base alla classifica al termine del girone d’andata del campionato.

Una sola squadra è già stata eliminata, Battipaglia, mentre le prime 12 della graduatoria restano in lizza per il trofeo. La fase eliminatoria si svilupperà questa settimana su due turni, da disputare giovedì 4 e domenica 7 gennaio. Le migliori quattro sono già qualificate automaticamente al secondo round, mentre dalla quinta alla dodicesima saranno tutte impegnate nel primo atto.

La Geas Sesto San Giovanni (n.5 del seeding) ospiterà la Sanga Milano (n.12) con l’obiettivo di raggiungere al turno successivo Campobasso (n.4). Ragusa (n.6) se la vedrà invece in casa con Faenza (n.11) per cercare di sfidare a seguire in trasferta la Virtus Segafredo Bologna (n.3). Gli altri accoppiamenti saranno San Martino di Lupari (7)-Oxygen Roma (10) e Sassari (8)-Brixia (9), con le vincenti di queste partite che incroceranno poi rispettivamente Schio (2) e Venezia (1).

Di seguito il tabellone della Coppa Italia 2024 di basket femminile:

TABELLONE COPPA ITALIA 2024 BASKET FEMMINILE

PRIMO TURNO

Match 1 Allianz Geas S.S.Giovanni-Repower Sanga Milano

Match 2 Passalacqua Ragusa–E-Work Faenza

Match 3 Alama San Martino di Lupari–Oxygen Roma Basket

Match 4 Dinamo Banco di Sardegna Sassari–RMB Brixia Basket

SECONDO TURNO

Umana Reyer Venezia–vincente Match 4

La Molisana Magnolia Campobasso–vincente Match 1

Virtus Segafredo Bologna–vincente Match 2

Famila Wuber Schio–vincente Match 3

