Basket, Billy Baron si ferma di nuovo: out almeno 3 settimane. Milano ancora in emergenza

Non ha pace l’Olimpia Milano e l’infermeria del club continua a vedere un via vai dei migliori elementi della squadra. Già fermo da qualche giorno, ora arriva la conferma che Billy Baron non sarà a disposizione di Ettore Messina per quasi tutto il mese di gennaio.

“A causa del colpo ricevuto allo stesso gomito destro già operato nel corso della gara giocata contro l’Asvel Villeurbanne, dopo ulteriori controlli, a Billy Baron è stato prescritto un periodo di 2-3 settimane di lavoro individuale, senza contatto” si legge sul sito dell’Olimpia, che così continua ad avere un’emergenza tra i piccoli. Per Baron l’ennesimo stop, un calvario sinceramente incomprensibile con staff medici di questo livello.

Baron, già indisponibile contro l’Olympiacos, si unisce così a Maodo Lo, Shavon Shields, così come a Nikola Mirotic e Pippo Ricci tra i giocatori che non potranno giocare domani contro il Bayern Monaco, ma che – in gran parte – perderanno molte partite tra Eurolega e campionato in questo gennaio.

Nato ad Altoona nel 1990, Baron dopo aver partecipato alla 2014 NBA Summer League con i Chicago Bulls esordisce da professionista in Lituania con la B.C. Rytas di Vilnius, passando poi in Belgio con la Spirou Charleroi. Nel 2016 si sposta in Spagna con la società UCAM Murcia nel campionato spagnolo e in EuroCup. Nel 2017 è in Turchia con l’Eskişehir Basket S.K.. L’anno dopo veste la maglia della Stella Rossa Belgrado, passando poi per lo Zenit San Pietroburgo e il 28 giugno 2022 firma un contratto biennale con l’Olimpia Milano.

Credits: Ciamillo

