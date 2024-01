Australian Open: sarà ancora Sinner-Djokovic? Sabalenka e Gauff favorite nei loro quarti

Da questa notte si aprono le sfide dei quarti di finale degli Australian Open 2024. Tutta l’attesa del tennis italiano è rivolta ovviamente verso il match di Jannik Sinner contro Andrey Rublev, che andrà a chiudere il programma serale della Rod Laver Arena. L’altoatesino ha tutte le carte in regola per centrare la sua seconda semifinale Slam della carriera e si presenta a questo punto del torneo senza aver concesso un solo set agli avversari.

La sfida con Rublev è sicuramente ostica, guardando anche solo alla classifica del russo, che è comunque il numero cinque del mondo, anche se è uno di quegli avversari con cui Sinner pare accoppiarsi al meglio. Finora nelle sei sfide giocate il russo ha vinto solamente per ritiro dell’azzurro, mentre quando si è tenuto un “andamento normale” degli incontri allora ha sempre vinto Jannik.

All’orizzonte sembra apparecchiarsi per Sinner una nuova sfida con Novak Djokovic, dopo quelle emozionanti vissute sul finire della passata stagione tra ATP Finals e Coppa Davis. Se Jannik parte favorito contro Rublev, Djokovic lo è ancora di più contro Taylor Fritz. Il serbo vanta otto vittorie in altrettanti precedenti contro l’americano e probabilmente per la nona bisognerà aspettare solo la notte italiana.

Djokovic sembra aver messo da parte i problemi di inizio torneo e nelle ultime due uscite ha espresso un gioco decisamente migliore e soprattutto una condizione fisica in continua crescita. Fritz può provare ad impensierire il numero uno del mondo, anche perché l’americano arriva al match in un ottimo stato di forma e rinfrancato sicuramente dalla convincente prestazione contro Stefanos Tsitsipas.

Passando al tabellone femminile si giocano due partite dei quarti di finale, quelli della parte bassa. Una zona di tabellone dove hanno resistito sia Aryna Sabalenka sia Coco Gauff, che sono chiaramente le due principali favorite e che potrebbero trovarsi di fronte in una semifinale che è quasi un anticipo di finale, visto che dalla parte alta arriverà in ogni caso una sorpresa.

Sabalenka difende il titolo della passata stagione e sembra trovarsi perfettamente sul cemento australiano, dominando quasi tutte le avversarie finora incontrate. La bielorussa dovrà comunque stare attenta a Barbora Krejcikova, visto che la ceca ha l’esperienza per giocare partite di questo contesto e anche un gioco che può dare qualche preoccupazione alla numero due del mondo.

Gauff si è definitivamente sbloccata a livello Slam, vincendo gli ultimi US Open. Un successo che ha cambiato la carriera dell’americana, che è entrata in uno status diverso. Gauff parte ampiamente favorita contro l’ucraina Marta Kostyuk, che sta vivendo sicuramente il miglior torneo di sempre e che comunque non ha davvero nulla da perdere e proprio per questo la statunitense non la può sottovalutare, considerando anche che finora le sorprese al femminile non sono di certo mancate.