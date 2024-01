Australian Open, risultati tabellone donne 15 gennaio: ok Garcia e Gauff, out Alexandrova

Si è conclusa la seconda giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, degli Australian Open 2024 di tennis: oggi, lunedì 15 gennaio, sono andati in scena per il primo turno, sia incontri della parte alta che di quella bassa del main draw.

Alterne fortune in casa Italia: avanza Jasmine Paolini, eliminata Sara Errani. Jasmine Paolini regola la russa Diana Shnaider con lo score di 6-3 6-4, mentre la padrona di casa australiana Storm Hunter piega Sara Errani con il punteggio di 6-4 6-3.

Tra le principali tenniste impegnate avanzano la transalpina Caroline Garcia, che supera la nipponica Naomi Osaka per 6-4 7-6, la statunitense Coco Gauff, che liquida la slovacca Anna Karolína Schmiedlová col netto score di 6-3 6-0, e la tunisina Ons Jabeur, che elimina l’ucraina Yuliia Starodubtseva col punteggio di 6-3 6-1.

Arrivano però anche due eliminazioni eccellenti: l’ucraina Dayana Yastremska maltratta la ceca Marketa Vondrousova, battuta per 6-1 6-2, mentre la tedesca Laura Siegemund piega la russa Ekaterina Alexandrova con lo score di 6-2 3-6 7-6.

RISULTATI DONNE 15 GENNAIO

McCartney Kessler batte Fiona Ferro 3-6 6-3 6-2

Linda Noskova batte Marie Bouzkova 6-1 7-5

Elina Svitolina batte Taylah Preston 6-2 6-2

Viktoriya Tomova batte Kayla Day 6-4 6-2

Katerina Siniaková batte Jaqueline Adina Cristian 6-2 7-5

Viktorija Golubic batte Veronika Kudermetova 7-6 1-6 6-1

Varvara Gracheva batte Yanina Wickmayer 6-3 6-4

Dayana Yastremska batte Marketa Vondrousova 6-1 6-2

Tatjana Maria batte Maria Camila Osorio Serrano 7-5 6-7 6-4

Jasmine Paolini batte Diana Shnaider 6-3 6-4

Arantxa Rus batte Anhelina Kalinina 6-1 6-0

Anna Kalinskaya batte Katie Volynets 6-3 3-6 6-2

Marta Kostyuk batte Claire Liu 6-3 4-6 6-1

Elise Mertens batte Mayar Sherif 6-2 2-0 ritiro

Beatriz Haddad Maia batte Linda Fruhvirtova 6-2 3-6 6-2

Caroline Garcia batte Naomi Osaka 6-4 7-6

Magdalena Frech batte Daria Saville 6-7 6-3 7-5

Anastasia Zakharova batte Yulia Putintseva 2-6 6-0 6-3

Kaja Juvan batte Anastasia Potapova 6-1 6-4

Coco Gauff batte Anna Karolína Schmiedlová 6-3 6-0

Ons Jabeur batte Yuliia Starodubtseva 6-3 6-1

Mirra Andreeva batte Bernarda Pera 7-5 6-2

Laura Siegemund batte Ekaterina Alexandrova 6-2 3-6 7-6

Storm Hunter batte Sara Errani 6-4 6-3

Nadia Podoroska batte Tamara Zidansek 6-1 6-0

Paula Badosa batte Taylor Townsend 6-1 6-3

Anastasia Pavlyuchenkova batte Donna Vekic 6-4 6-4

Rebeka Masarova batte Aliaksandra Sasnovich 6-3 6-4

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...