A che ora Camila Giorgi-Azarenka, Australian Open 2024: dove vederla in tv e streaming

Domani, martedì 16 gennaio, Camila Giorgi farà il proprio esordio negli Australian Open 2024. La marchigiana affronterà sul Margaret Court Arena di Melbourne la bielorussa Victoria Azarenka, testa di serie n.18, e chiaramente sarà un match molto complicato. Si tratta del secondo incontro, preceduto dalla sfida tra Casper Ruud e Albert Ramos-Vinolas.

Giorgi viene da un periodo particolare, con tanti problemi fisici che le hanno impedito di allenarsi con costanza. Per questo, affrontare una giocatrice come Azarenka è decisamente complesso, viste anche le affinità che Vika ha con i campi di Melbourne, ricordando le due finali raggiunte nel 2008 e nel 2011.

Se si considerano i precedenti, il bilancio è di 2-2 con Azarenka che però si è imposta nelle ultime due circostanze, ovvero a Toronto nel 2019 e a Miami nel 2023, in maniera piuttosto netta. Servirà una prestazione super a Camila per invertire la tendenza, in particolare bisognerà trovare con continuità il campo e minimizzare gli errori.

La partita tra Camila Giorgi e Vika Azarenka, primo turno degli Australian Open 2024, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD); in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

GIORGI-AZARENKA AUSTRALIAN OPEN 2024

Martedì 16 gennaio

Margaret Court Arena – Dalle 02.00 italiane

A. Ramos-Vinolas (ESP) vs [11] C. Ruud (NOR)

C. Giorgi (ITA) vs [18] V. Azarenka (BLR)

Non prima delle 09.00 italiane

[6] A. Zverev (GER) vs D. Koepfer (GER)

[Q] R. Marino (CAN) vs [5] J. Pegula (USA)

