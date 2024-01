Australian Open: prima sorpresa nel tabellone femminile. Yastremska domina contro Vondrousova

Prima grande sorpresa nel tabellone femminile degli Australian Open 2024. Marketa Vondrousova saluta già Melbourne, dopo essere stata nettamente sconfitta dall’ucraina Dayana Yastremska con il punteggio di 6-1 6-2 in poco più di un’ora e un quarto di gioco. Una prestazione davvero molto deludente per la testa di serie numero sette e vincitrice dell’ultimo Wimbledon, che si è trovata completamente in balia della ceca, che ha sfruttato al meglio una giornata veramente negativa dell’avversaria.

Rendimento assolutamente disastroso al servizio per la ceca, che ha commesso sette doppi falli ed ha appena vinto il 44% dei punti quando ha servito la prima. Una partita nella quale è Yastremska ad aver avuto completamente il controllo del gioco nel bene e nel male, come dimostrano i 26 vincenti e i 28 errori non forzati, mentre Vondrousova ha ottenuto appena 5 vincenti.

Un match subito in salita per la vincitrice di Wimbledon, che ha perso il servizio al termine di un secondo game lunghissimo e con Yastremka che lo ha fatto suo alla quinta palla break. L’ucraina ha allungato fino al 5-0, strappando nuovamente il servizio all’avversaria nel quarto gioco. Alla fine la numero 96 del mondo ha chiuso il primo set in suo favore per 6-1.

Il copione del match non è assolutamente cambiato nel secondo set. Break in apertura per Yastremska e poi replicato anche nel terzo game. Vondrousova ha un unico momento di reazione nel quarto gioco, quando recupera uno dei due break di svantaggio, ma perde nuovamente il servizio nel game successivo. Yastremka vola a chiudere così sul 6-2 e si qualifica per il secondo turno dove ad attenderla ci sarà la francese Varvara Gracheva.

FOTO: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...