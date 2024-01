Australian Open, Martina Trevisan: “Vittoria che cercavo, l’esperienza di Siviglia è stata cruciale”

Martina Trevisan ha centrato ieri la prima vittoria stagionale: dopo due k.o. al debutto nei rispettivi tornei, la fiorentina è riuscita a vincere in rimonta un match tutt’altro che semplice contro la messicana Renata Zarazua e affronterà al secondo turno la francese Oceane Dodin, un’avversaria alla sua portata per cercare di approdare al terzo turno.

Queste le parole in conferenza stampa dell’azzurra dopo questo successo: “Sono molto contenta per questa vittoria perché è stato un match complesso anche per il caldo e non ho giocato alla grande. E’ stata veramente una partita dura, però aspettavo una vittoria nonostante l’anno sia cominciato da poco. Probabilmente mi sono messa troppa pressione nelle prime due partite dell’anno e non sono riuscita a giocare il mio miglior tennis nonostante avessi delle ottime sensazioni in allenamento“.

Sull’esperienza fatta a Siviglia: “Sapevamo che la partita che stavamo giocando non era niente in confronto a ciò che doveva vivere Tathiana Garbin. Mi ha fatto capire le cose veramente importanti della vita e ci ha permesso di lasciare fuori il superfluo e concentrarsi solo sul campo. Come persona e come capitana mi ha dato veramente tanto“.

Sul fisio chiamato in campo: “Avevo un po’ di fastidio alla gamba sinistra, un po’ di affaticamento muscolare: dovevo rilassare la gamba e ne avevo bisogno e alla fine è servito. L’altra occasione invece è quando mi è uscito un po’ di sangue dall’unghia ed è stato molto doloroso. Comunque non si tratta di niente di serio“.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...