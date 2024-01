Australian Open, Jasmine Paolini vince e convince contro Diana Shnaider. Azzurra al secondo turno!

Può sorridere Jasmine Paolini nel suo esordio agli Australian Open 2024. La toscana (n.31 del ranking) ha conquistato la sua prima vittoria in questo Slam, battendo con il punteggio di 6-3 6-4 la russa Diana Shnaider (n.92 WTA). Un match che Paolini ha interpretato molto bene dalla fase centrale del primo set in poi, prendendo sempre il tempo alla sua avversaria. Giocando colpi potenti con i piedi dentro il campo, la nostra portacolori si è imposta con relativa facilità e nel secondo turno affronterà la vincente della sfida tra la tedesca Tatjana Maria (n.42 del mondo) e la colombiana Camila Osorio (n.77 WTA).

Nel primo set entrambe le giocatrici faticano a trovare con continuità il campo. Arriva una serie di break e contro-break. La nostra portacolori è abile nell’esecuzioni di colpi lungolinea e comprende quella sia la chiave per mettere in difficoltà la mancina russa. Avanti 4-1, Paolini riesce a stabilizzarsi anche nel fondamentale della battuta e con autorevolezza si prende la frazione sullo score di 6-3.

Nel secondo set Jasmine comincia con il piglio giusto, mettendo grande profondità nei propri colpi e sollecitando il rovescio della russa, tutt’altro che irresistibile. L’azzurra vola sul 4-1, con due break di vantaggio. Sale un po’ di tensione in lei, intravedendo il traguardo vicino. Arriva qualche errore e Shnaider accorcia le distanze, conquistando il parziale contro-break. La n.31 del mondo però ha il merito di non lasciarsi condizionare troppo, concentrandosi al meglio nei due turni al servizio restanti e archiviando la pratica sul 6-4.

Leggendo le statistiche, da sottolineare per l’italiana il 69% di prime di servizio in campo, da cui ha ottenuto il 68% dei punti (1 ace). Ottimo il rendimento in risposta con il 53% dei quindici vinti rispetto alla prima in battuta della rivale.

