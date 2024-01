Australian Open, Jasmine Paolini continua a sognare! Blinkova battuta, ora ottavo alla portata

Il sogno di Jasmine Paolini agli Australian Open 2024 diventa sempre più magnifico! La giocatrice toscana è agli ottavi di finale nello Slam down under: battuta Anna Blinkova con il punteggio di 7-6 (1) 6-4. Adesso la favola può continuare: il tabellone fa sognare. Agli ottavi ci sarà la sfida alla russa Anna Kalinskaya: una partita tutt’altro che impossibile.

Un primo set che ha visto subito Paolini entrare in campo con l’approccio giusto: subito il break per andare avanti 2-0. L’azzurra si fa riprendere, ma strappa ancora il servizio alla russa e va sul 3-1. Non sarà un vantaggio sufficiente per arrivare alla fine del set: infatti le due giocatrici prendono sempre più continuità al servizio e per le giocatrici in risposta fino al tiebreak ci sono solo le briciole.

Quando la palla comincia a scottare arriva la chiave: il tiebreak è giocato da manuale per la giocatrice di Castelnuovo Garfagnana, che decide sempre come giocarsi i punti, fa correre la sua avversaria e impone sempre il suo gioco. Una reattività e una mobilità straordinarie, come dimostra nel punto del 5-1 con il dritto in cross in corsa e poi la chiusura in lungolinea. Il tiebreak si chiude sul 7-1 con un dominio dell’azzurra.

Paolini che nell’intervista ha svelato di essersi rilassata dopo la vittoria del primo set: nel secondo parziale va sotto di un break, ma non si scompone mai, il suo atteggiamento rimane sempre estremamente positivo e dall’1-4 arriva una striscia di cinque giochi consecutivi: negli ultimi due della partita Blinkova rimane completamente frastornata, non mette più una palla in campo, essendo condizionata dal rientro dell’italiana dall’ampio svantaggio. Parziale di 20 punti a 3 per chiudere il match: una giocatrice è sempre rimasta sul pezzo, l’altra si è smarrita alla prima difficoltà, scendendo a rete nel nono game in maniera estemporanea.

In questo match Paolini ha vinto il 68% dei punti con la prima, entrata l’82% delle volte, ed il 45% con la seconda. L’italiana inoltre ha messo a segno 3 ace ed 1 doppio fallo. Il saldo di è positivo tra vincenti, 24, ed errori non forzati, 19. Bilancio negativo invece per Blinkova, che ha commesso 7 gratuiti in più (18-25).