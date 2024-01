Australian Open, i risultati di oggi: si salvano Medvedev, Hurkacz, Ruud e Zverev, Cazaux manda Rune ko. Shang sfida Alcaraz

Concluso anche il secondo turno degli Australian Open. Giornata poco fortunata per l’Italia, che ha visto le sconfitte di Lorenzo Sonego e Giulio Zeppieri rispettivamente con Carlos Alcaraz e Cameron Norrie. Spicca il ko di Holger Rune: l’ottava testa di serie del seeding esce sconfitto dal confronto con la wild card francese Arthur Cazaux, autore di una partita ai limiti della perfezione. La sublimazione di una giornata difficile per molte teste di serie.

Si salva invece Daniil Medvedev, in una partita protrattasi quasi fino alle quattro del mattino locali contro il finlandese Emil Ruusuvuori. Testa di serie numero 3 irriconoscibile per i primi due set in cui concede di tutto e di più, venendo così costretto ad una furiosa rimonta.

Anche altre teste di serie hanno rischiato parecchio in questo secondo turno. Alexander Zverev e Casper Ruud hanno dovuto giocarsela al super tiebreak per avere ragione rispettivamente dello slovacco Lucas Klien e del padrone di casa Max Purcell, mentre Tommy Paul se la cava in quattro set con Jack Draper. Continua anche la marcia di Grigor Dimitrov, che supera Thanasi Kokkinakis, e di Felix Auger-Aliassime, che a parte un secondo set poco performante domina con Hugo Grenier e si guadagna Zverev.

A guadagnarsi Alcaraz al terzo turno è il cinese Juncheng Shang: da molti descritto come futuro protagonista del tennis internazionale, ci ha messo un set per venire a capo di Sumit Nagal, protagonista nel primo turno per aver battuto Bublik. Tornando in est Europa, faticosa la vittoria anche per Hubert Hurkacz, che spalle al muro riesce ad avere ragione di Jakub Mensik.

AUSTRALIAN OPEN 2024, I RISULTATI DEL 18 GENNAIO

A. Michelsen b. J. Lehecka 4-6 6-3 6-4 6-4

C. Norrie b. G. Zeppieri 3-6 6-7 6-2 6-4 6-4

A. Zverev b. L. Klein 7-5 3-6 4-6 7-6 7-6

C. Ruud b. M. Purcell 6-3 6-7 6-3 3-6 7-6

T. Paul b. J. Draper 6-2 3-6 6-3 7-5

M. Kecmanovic b. J-L. Struff 6-4 1-6 7-6 1-6 7-6

C. Alcaraz b. L. Sonego 6-4 6-7 6-3 7-6

N. Borges b. A. Davidovich Fokina 7-6 6-3 6-3

J. Shang b. S. Nagal 2-6 6-3 7-5 6-4

T. Griekspoor b. A. Fils 3-6 6-1 7-5 6-4

G. Dimitrov b. T. Kokkinakis 6-3 6-2 4-6 6-4

U. Humbert b. Z. Zhang 6-2 5-7 6-1 7-6

A. Cazaux b. H. Rune 7-6 6-4 4-6 6-3

F. Auger-Aliassime b. H. Grenier 6-1 3-6 6-1 6-2

H. Hurkacz b. J. Mensik 6-7 6-1 5-7 6-1 6-3

D. Medvedev b. E. Ruusuvuori 3-6 6-7 6-4 7-6 6-0

Foto: LaPresse