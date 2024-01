Australian Open, i risultati del 15 gennaio: Medvedev e Tsitsipas avanzano con qualche patema, De Minaur per Arnaldi. Ok Ben Shelton

Seconda giornata degli Australian Open 2024 che si è conclusa pochi minuti fa regalando delle gioie ai colori italiani. Attese, come quella di Lorenzo Musetti che ci ha messo quattro set per battere Benjamin Bonzi, o inaspettate come quella di Flavio Cobolli che ha recuperato una situazione disperata contro il cileno Nicolas Jarry. Per le teste di serie più in vista la giornata è stata senza troppi patemi.

Non era iniziata bene per i russi Daniil Medvedev e Karen Khachanov, entrambi sotto di un set in avvio, ma poi hanno avuto la capacità di rimettere le cose a posto; il secondo completando la rimonta con Daniel Altmaier, il primo approfittando del ritiro del francese Terence Atmane, fermato dai crampi che gli hanno fatto chiudere in lacrime, di dolore e disperazione, la sua avventura in Australia. Rimonta anche per Stefanos Tsitsipas, che ci ha messo un set per capire i punti deboli di Zizou Bergs e a lasciare al belga solo cinque giochi dalla seconda frazione in poi.

Discreto debutto con Ben Shelton, che non aveva un debutto facile con Roberto Bautista Agut, riuscendo a venirne a capo salvando nove delle undici palle break concesse durante la partita e riemergendo dopo un secondo set complicato. Sorride anche Alex De Minaur, che sarà l’avversario di Matteo Arnaldi: all’australiano viene incontro il ritiro di Milos Raonic (per una fitta alla coscia) nelle fasi iniziali del terzo set. Ha bisogno invece del quinto set Sebastian Korda per superare Vit Kopriva, che arriva ad un passo dal ribaltone per poi arrendersi al quinto.

Avanza a fatica anche Felix Auger-Aliassime, che rischia di farsi rimontare da Dominic Thiem riuscendo però a riprendere il filo del discorso nella frazione decisiva, mentre Denis Shapovalov, ancora lontano dalla migliore condizioni, viene superato agevolmente dal giovane Jakub Mensik. Ko anche Andy Murray, che si arrende all’argentino Tomas Martin Etcheverry e, in conferenza stampa, lascia capire che questa possa essere la sua ultima partita della carriera in Australia.

AUSTRALIAN OPEN 2024, RISULTATI 15 GENNAIO

S. Korda b. V. Kopriva 6-1 6-4 2-6 4-6 6-2

H. Gaston b. R. Carballes Baena 63 62 36 64

F. Cobolli b. N. Jarry 6-4 3-6 6-3 2-6 7-5

E. Ruusuvuori b. P. Kypson 4-6 6-3 6-4 7-6

L. Musetti b. B. Bonzi 7-6 7-6 4-6 6-2

D. Medvedev b. T. Atmane 5-7 6-2 6-4 1-0 RIT:

B. Shelton b. R. Bautista Agut 6-2 7-5 7-5

A. Davidovich Fokina b. C. Lestienne 6-4 6-4 7-6

A. Popyrin b. M. Polmans 6-3 7-6 6-2

A. Mannarino b. S. Wawrinka 6-4 3-6 5-7 6-3 6-0

L. van Assche b. J. Duckworth 6-7 6-3 3-6 6-3 6-3

S. Tsitsipas b. Z. Bergs 5-7 6-1 6-1 6-3

J. Mensik b. D. Shapovalov 6-3 7-5 7-5

K. Khachanov b. D. Altmaier 5-7 6-3 7-6 7-6

J. Thompson b. A. Vukic 3-6 7-6 6-2 3-6 6-4

A. Kovacevic b. A. Tabilo 6-7 7-6 1-6 6-1 6-3

C. Eubanks b. T. Daniel 6-4 6-2 6-3

T. M. Etcheverry b. A. Murray 6-4 6-2 6-2

G. Monfils b. Y. Hanfmann 6-4 6-3 7-5

U. Humbert b. D. Goffin 6-2 7-5 5-7 6-3

N. Borges b. M. Marterer 7-5 7-6 6-2

A. De Minaur b. M. Raonic 6-7 6-3 2-0 RIT.

H. Hurkacz b. O. Jasika 7-6 6-4 6-2

M. Kecmanovic b. Y. Watanuki 4-6 7-5 6-3 6-4

J-L. Struff b. R. Hijikata 3-6 6-3 6-2 6-7 7-6

F. Auger-Aliassime b. D. Thiem 6-3 7-5 6-7 5-7 6-3

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...