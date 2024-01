Australian Open, avanzano Fritz e Tsitsipas, Mannarino elimina Shelton. Khachanov per Sinner

Si sta avviando alla conclusione la prima settimana degli Australian Open. Con Sebastian Korda ed Andrey Rublev ancora in campo, abbiamo i primi otto giocatori che hanno avuto accesso agli ottavi di finale del primo Slam della stagione; tra di loro rispettano il pronostico Jannik Sinner e Novak Djokovic, che avanzano in maniera relativamente facile con gli argentini Sebastian Baez e Tomas Martin Etcheverry, e anche Alex De Minaur, che ha lasciato sette giochi al nostro Flavio Cobolli.

L’avversario di Jannik al prossimo turno sarà, come preventivato, Karen Khachanov. Il russo, testa di serie numero 15, rispetta il pronostico contro il ceco Tomas Machac, che ha però dato filo da torcere per oltre tre ore non sfruttando, nella quarta frazione, ben cinque occasioni per prendersi il break a favore e provare a portarla al quinto.

Per il numero 1 al mondo non ci sarà invece la sfida generazionale con Ben Shelton. Lo statunitense capitola contro il ‘normalizzatore’ Adrian Mannarino, che ha la meglio nella maratona di giornata durata cinque set e oltre quattro ore e mezza. Buona notizia per Nole, che con il francese ha perso solo un set in quattro confronti, ma l’ultimo è datato 2018

Tra le altre teste di serie, bene Taylor Fritz e Stafanos Tsitsipas. Lo statunitense parte ad handicap con Fabian Marozsan, ma trova il bandolo della matassa dal secondo set in poi lasciando poco e nulla all’ungherese, mentre il greco va dritto all’arrivo contro Luca van Assche, giustiziere di Musetti al secondo turno, che racimola solo sette giochi in poco più di due ore.

AUSTRALIAN OPEN 2024, RISULTATI 19 GENNAIO

K. Khachanov b. T. Machac 6-4 7-6 4-6 7-6

J. Sinner b. S. Baez 6-0 6-1 6-3

T. Fritz b. F. Maroszan 3-6 6-4 6-2 6-2

S. Tsitsipas b. L. Van Assche 6-3 6-0 6-4

A. Mannarino B. B. Shelton 7-6 1-6 6-7 6-3 6-4

A. De Minaur b. F. Cobolli 6-3 6-3 6-1

N. Djokovic b. T. M. Etcheverry 6-3 6-3 7-6

Foto: LaPresse