Australian Open, Aryna Sabalenka va per la doppietta. Ma Qinwen Zheng è in missione per riportare uno Slam in Cina

In attesa della finale maschile in cui tutta Italia sarà a tifare Jannik Sinner nella sua missione di riportare uno Slam nel Bel Paese contro Daniil Medvedev, quest’oggi si giocherà l’ultimo atto del torneo femminile dell’Australian Open. Da una parte una delle favorite d’obbligo per il successo, dall’altra una giocatrice in rampa di lancio che è riuscita a sfruttare le occasioni a sua disposizione in una parte alta del tabellone che ha via via perso le sue protagoniste.

Partiamo a questo punto dalla favorita, dalla vincitrice dello scorso anno Aryna Sabalenka. Percorso netto per lei, dove non ha perso un set in sei partite e incontrando qualche difficoltà solo in semifinale contro Coco Gauff, che è riuscita quantomeno ad impensierirla. La bielorussa è ormai sempre più calata nel ruolo di top del panorama femminile, togliendosi da dosso tutte le corazze e giocando da vera e propria leonessa, per mettere a repentaglio definitivamente la leadership di Iga Swiatek.

Contro di lei, una ragazza in missione come Qinwen Zheng. Ragazza sempre più in ascesa, ha approfittato di un tabellone a lei parecchio favorevole, dove non ha incrociato la racchetta con nessuna testa di serie. Sicura dell’ingresso in top 10 dalla prossima settimana (sarà come minimo numero 7 lunedì), ora l’obiettivo è quello di riportare uno Slam in Cina a quasi dieci anni da Li Na.

Sarà una finale interessante, tra due veri e propri scontri di stili. Da una parte la potenza, dall’altra la manovrabilità negli scambi. Sabalenka favorita, ma il tennis rimane sempre lo sport del diavolo, dove tutto può accadere. Guai a dare una partita per scontata, soprattutto una finale.

Foto: Lapresse