Australian Open: Aryna Sabalenka firma il primo doppio 6-0 del torneo su Lesia Tsurenko

Arriva il primo 6-0 6-0 del tabellone femminile agli Australian Open 2024. Lo trova Aryna Sabalenka: la bielorussa mette insieme questo punteggio contro l’ucraina Lesia Tsurenko. Le servono 52 minuti per arrivare a tanto, ed è la prima volta che le accade in carriera sul circuito maggiore.

Era dal Roland Garros 2023 che non si verificava un simile punteggio in uno Slam: in quel caso è stata la polacca Iga Swiatek a rifilarlo alla cinese Xinyu Wang, sempre a livello di terzo turno. Quanto a Tsurenko, a sua volta è la prima occasione in cui, in uno dei quattro tornei maggiori, non riesce a vincere neppure un game.

Il conteggio dei punti vinti è anche impietoso nei confronti dell’ucraina: 54-24 per la numero 2 del mondo, che è tuttora impegnata nella difesa della propria posizione, sotto l’attacco dell’americana Coco Gauff a livello potenziale.

Quel che colpisce del torneo di Sabalenka, finora, è l’aver sostanzialmente dominato la scena: un unico game lasciato alla tedesca Ella Seidel, cinque alla ceca Brenda Fruhvirtova, entrambe in arrivo dalle qualificazioni. Molto più significativo il successo su Tsurenko, un gran segnale per lo status di numero 20 dell’ucraina, nella fase indubbiamente migliore della sua carriera.

Il prossimo step, però, per la bielorussa sarà forse più complicato. L’americana Amanda Anisimova, infatti, sta dando forti segnali di rinascita, e lo ha dimostrato contro la spagnola Paula Badosa in un confronto tra giocatrici in cerca di nuova fiducia. Dopo tanti problemi, Anisimova, entrata tramite il ranking protetto, dimostra come la sua qualità non sia svanita, anzi.

Foto: LaPresse