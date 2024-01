Rybakina eliminata agli Australian Open! Fuori la n.3 dopo un folle super tiebreak: Blinkova passa 22-20!

Il torneo femminile degli Australian Open 2024 continua a regalare colpi di scena e upset più o meno clamorosi, tra cui l’eliminazione al secondo turno della n.3 al mondo Elena Rybakina. La finalista dell’ultima edizione si è fatta sorprendere da Anna Blinkova, pagando dazio al termine di una partita folle durata quasi tre ore e decisasi al terzo set con un super tiebreak infinito.

La russa n.57 WTA si è imposta per 22-20 nel tiebreak conclusivo (diventato il più lungo di sempre in un Grand Slam) alla decima occasione utile, dopo aver mancato la bellezza di nove match point nel terzo set. Blinkova ha avuto comunque il merito di non crollare dopo tutte queste chance sprecate, cancellando a sua volta 6 palle match alla kazaka e trionfando con il punteggio finale di 6-4 4-6 7-6.

La 25enne nativa di Mosca eguaglia così il miglior risultato della carriera in un Major raggiungendo per la prima volta il terzo turno a Melbourne, dove se la vedrà con l’azzurra Jasmine Paolini. Per entrambe si tratta indubbiamente di una bella occasione per approdare agli ottavi e quindi alla seconda settimana della manifestazione aussie.

