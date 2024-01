Australian Open: Alcaraz, Zverev e Rune al 2° turno. Zeppieri e Sonego sugli scudi

Calato il sipario sulla terza giornata del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2024. Definiti, quindi, i qualificati al secondo turno dello Slam a Melbourne, in questa edizione iniziata di domenica e in cui sono stati tre i giorni dedicati al primo round.

ALCARAZ, ZVEREV E RUNE OK – Poche sorprese. Carlos Alcaraz (n.2 del mondo) si è imposto per 7-6 (5) 6-1 6-2 contro il francese Richard Gasquet (n.131 del ranking) e nel prossimo round affronterà Lorenzo Sonego, a segno per 4-6 7-6 (8) 6-2 7-6 (4) contro il britannico Daniel Evans (n.38 del ranking). Una prestazione di sostanza per il piemontese (n.46 ATP), atteso dal confronto con il n.2 del mondo. In quatto set si sono imposti anche Alexander Zverev e Holger Rune. Sascha (n.6 ATP) ha piegato il connazionale Dominik Koepfer (n.62 del ranking) con il punteggio di 4-6 6-3 7-6 (3) 6-3 e nel prossimo turno giocherà contro lo slovacco Klein (n.163 ATP), uscito vittorioso dalla sfida contro il coreano Kwon (n.697 del ranking) per 7-6 (0) 4-6 7-6 (3) 6-3. Rune ha sconfitto per 6-2 4-6 7-6 (3) 6-4 il giapponese Yoshihito Nishioka (n.61 ATP), senza brillare particolarmente. Sul suo cammino ci sarà la wild card francese Arthur Cazeaux (n.122 del mondo), a segno per 6-2 6-7 (3) 6-2 3-6 6-2 contro il serbo Laslo Djere (n.33 ATP).

VITTORIE DI DIMITROV E RUUD – Hanno risposto presente anche Casper Ruud e Grigor Dimitrov. Il norvegese (n.11 del ranking) ha battuto nettamente lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (n.85 del ranking) per 6-1 6-3 6-1 e giocherà contro l’australiano Max Purcell. Dimitrov (n.13 ATP) ha impiegato 4 set per avere la meglio dell’ungherese Marton Fucsovics (n.70 del mondo), visto il punteggio di 4-6 6-3 7-6 (1) 6-2. Il bulgaro giocherà contro il padrone di casa Thanasi Kokkinakis.

ZEPPIERI CONVINCENTE – Molto bene Giulio Zeppieri (n.133 del ranking), a segno per 6-3 3-6 6-3 7-6 (3) contro il serbo Dusan Lajovic (n.51 del ranking). Una prestazione convincente che gli ha regalato il primo accesso al secondo turno negli Australian Open dove incontrerà il britannico Cameron Norrie.

ALTRE PARTITE – Da sottolineare le vittorie dell’americano Tommy Paul, del francese Arthur Fils e soprattutto dell’olandese Tallon Griekspoor. Con lo score di 6-2 6-3 6-3 Paul (n.14 del ranking) ha piegato facilmente il francese Gregoire Barrere (n.83 del mondo) e affronterà il mancino britannico Scott Draper, reduce da una battaglia lunghissima, decisasi al quinto set, contro lo statunitense Marcos Giron. Fils (n.34 ATP) ha battuto il ceco Jiri Vesely (n.293 del mondo) per 4-6 7-5 6-2 6-3 nel secondo turno e se la vedrà con Griekspor, vittorioso per 2-6 6-3 7-6 (3) 6-4 7-5 contro il russo Roman Safiullin (n.36), tra i tennisti più insidiosi del circuito.

KO CLAMOROSO DI BUBLIK – Il riscontro inaspettato è stato sicuramente il ko del kazako Alexander Bublik (n.27 ATP), opposto all’indiano Sumit Nagal (n.137 del mondo), impostosi per 6-4 6-2 7-6 (5). Quest’ultimo è diventato il secondo indiano della storia a piegare una testa di serie agli Australian Open, qualificandosi per la prima volta al secondo round di uno Slam dove sfiderà il giovane cinese Shang (n.140 del mondo), a segno per 6-3 1-6 3-6 6-4 6-2 contro lo statunitense Mackenzie McDonald (n.42 ATP).

Foto: LaPresse

