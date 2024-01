Australian Open 2024, Yastremska elimina Azarenka e passa ai quarti. Paolini out, Svitolina si ritira in lacrime

È terminata poco fa un’altra giornata di incontri femminili agli Australian Open 2024. Sul cemento di Melbourne si sono disputati oggi gli ultimi quattro match validi per gli ottavi di finale e le sorprese non sono di certo mancate. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Niente da fare purtroppo per Jasmine Paolini: l’azzurra (testa di serie n.26) non è riuscita a essere incisiva contro la russa Anna Kalinskaya ed è andata ko per 6-4 6-2 dopo un’ora e 19 minuti di gioco. A strappare il pass per i quarti è stata dunque la nativa di Mosca, che ora dovrà vedersela con la cinese Qinwen Zheng (n.12 del seeding), dopo che quest’ultima è uscita vincitrice dal match contro la francese Oceane Dodin con un netto 6-0 6-3.

L’altro quarto che si è delineato quest’oggi è quella tra la ceca Linda Noskova e l’ucraina Dayana Yastremska. Nei rispettivi ottavi di finale odierni, la prima ha vinto contro Elina Svitolina (n.19 del torneo), grazie al ritiro di quest’ultima a causa di un problema alla schiena (da segnalare l’uscita dal campo in lacrime dell’ucraina) sul punteggio di 3-0. Yastremska, invece, ha battuto a sorpresa la bielorussa Victoria Azarenka (testa di serie n.18) per 7-6 (6) 6-4, al termine di un match in cui l’ucraina ha saputo anche annullare due set point nel dodicesimo game del primo parziale.

I RISULTATI DI GIORNATA

L. Noskova (CZE) – E. Svitolina (UKR) (19) 3-0 rit.

D. Yastremska (UKR) – V. Azarenka (BLR) (18) 7-6 6-4

A. Kalinskaya (RUS) – J. Paolini (ITA) (26) 6-4 6-2

Q. Zheng (CHN) (12) – O. Dodin (FRA) 6-0 6-3

