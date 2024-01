Australian Open 2024, previsto un protocollo per salvaguardare i giocatori dal grande caldo a Melbourne

Meglio prevenire che curare. L’organizzazione degli Australian Open 2024 ha rilasciato un protocollo specifico al fine di salvaguardare giocatori e giocatrici dal caldo estremo che spesso caratterizza gli incontri a Melbourne. La colonnina di mercurio è un altro fattore da considerare e gli atleti hanno dovuto tenerne conto nel corso della preparazione off-season.

In passato le temperature molto alte avevano causato non pochi problemi, citando episodi di tennisti e tenniste non in grado di continuare e costretti a reidratarsi costantemente per avere un minimo di refrigerio. Per questo, i gestori dello Slam hanno messo a punto una serie di linee guida che i giudici di sedia dovranno considerare nel corso dei match in programma.

Innanzitutto, se il caldo dovesse farsi sentire, ma non eccessivamente, si giocherà e ci sarà una pausa più lunga (10 minuti) tra il terzo il quarto set a livello maschile e tra il secondo e il terzo sul versante femminile. Nell’eventualità di temperature estreme, le partite sui campi all’aperto saranno interrotte in attesa che i gradi centigradi scendano, mentre si farà uso del tetto per gli impianti dotati di copertura mobile.

