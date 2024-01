Australian Open 2024: Paolini sogna gli ottavi. Alcaraz affronta Sheng, Medvedev testa Auger-Aliassime

Si chiudono i match del terzo turno agli Australian Open 2024. In casa Italia l’attenzione è tutta per Jasmine Paolini, che va a caccia della prima qualificazione agli ottavi di finale di uno Slam. La tennista toscana affronterà la russa Anna Blinkova, reduce dalla clamorosa impresa contro Elena Rybakina, battuta per 22-20 al super tie-break. Sicuramente un match meno complicato per Paolini rispetto a quello preventivabile con la numero tre del mondo, ma Blinkova ha dimostrato di stare benissimo (anche fisicamente) e dunque non c’è davvero nulla da sottovalutare per la toscana. Paolini dovrà essere molto brava nei propri turni di servizio, riuscendo a tenere una percentuale alta di prime, mentre durante le fasi di gioco dovrà cercare di far muovere il più possibile la russa.

Restando nel tabellone femminile torna in campo Iga Swiatek dopo aver rischiato di uscire con l’americana Danielle Collins. La numero uno del mondo se la vedrà con la ceca Linda Noskova e parte largamente favorita in un impegno che sembra essere meno insidioso rispetto a quello del turno precedente.

Nel tabellone maschile davvero tantissime partite di grande interesse. Prima di tutto il match di Carlos Alcaraz contro la wild card cinese Juncheng Shang, bravissimo a spingersi già oltre il secondo turno per la prima volta in uno Slam. Lo spagnolo non dovrebbe avere troppi problemi, come anche Grigor Dimitrov con il portoghese Nuno Borges. Il bulgaro è uno degli outsider di lusso e tutto sembra apparecchiato per un incrocio infuocato agli ottavi con Daniil Medvedev.

Il russo, però, dopo le fatiche con il finlandese Ruusuvuori, va a testare il canadese Felix Auger-Aliassime, che sta cercando di tornare il giocatore pre-infortunio. In campo anche Alexander Zverev con il giovane rampante americano Alex Michelsen, ma attenzione anche al match tra Casper Ruud e Cameron Norrie o quello tra Hubert Hurkacz e Ugo Humbert, entrambe le sfide equilibrate e con un possibile quinto set all’orizzonte.

