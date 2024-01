Australian Open 2024, Novak Djokovic: "Il mio polso sta bene, voglio vincere a Melbourne e poi..."

Allarme rientrato? Sembrerebbe di sì. In questi giorni che ci hanno accompagnato all’inizio degli Australian Open 2024, previsto domani, la curiosità sulle condizioni di Novak Djokovic non era poco. Il serbo aveva lamentato un problema al polso nel corso della United Cup e la sua sconfitta nella sfida contro Alex de Minaur aveva alimentato un po’ di preoccupazione nel clan di Nole.

Tuttavia, il tutto pare non dare più noia all’asso nativo di Belgrado. Ne ha parlato lui stesso nella conferenza stampa: “Il mio polso sta bene. Dall’ultima partita contro de Minaur ho avuto tempo per recuperare. Mi sono allenato bene. Finora non ho sentito alcun dolore. Vediamo come procede. Nel 2021 e l’anno scorso ho avuto infortuni peggiori che ho dovuto affrontare. Ora non so se la situazione peggiorerà o meno, ma ho buone sensazioni”, ha sottolineato il n.1 ATP, lodando anche la crescita dell’australiano, attuale top-10.

Le ambizioni non mancano e Djokovic è pronto ad allungare la striscia vincente negli Slam, nella consapevolezza che dovrà ragionare di torneo in torneo: “Il mio obiettivo è quello di vincere ogni Slam a cui partecipo e gioco. Quest’anno non è diverso. In Australia mi sono sempre trovato bene, esprimendo un grande tennis. Spero di potermi ripetere. Per quanto riguarda il resto dei tornei, vedremo, la stagione è molto lungo. Ci sono anche le Olimpiadi in calendario ed è un altro dei miei grandi target. Dovrò valutare sulla base delle mie condizioni cosa fare“.

Foto: LaPresse

