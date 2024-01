Australian Open 2024: Matteo Berrettini ci sarà a Melbourne, ma con tanti punti interrogativi

Tanti punti interrogativi. Matteo Berrettini sarà a Melbourne per disputare gli Australian Open, dal 14 al 28 gennaio. La notizia di ieri, riportata dalla Gazzetta dello Sport, rincuora circa il percorso agonistico del giocatore romano. L’ultima rifinitura effettuata a Montecarlo ha dato esito positivo: il piede è migliorato. L’azzurro tornerà così in campo dopo oltre quattro mesi dall’infortunio di New York.

Un aspetto da considerare. La distanza dai campi non è un’esperienza nuova per il tennista italiano, tenendo conto delle tante criticità fisiche che hanno influenzato la sua carriera, specie negli ultimi due anni. Parlare di “calvario” non è un’esagerazione e, nei fatti, Matteo si presenta al via di uno Slam, con partite al meglio dei cinque set, senza avere riferimenti in tornei ufficiali dopo quanto accaduto nella Grande Mela.

L’11 gennaio (ore 03.00 italiane) ci sarà il sorteggio del Major e scopriremo quale sarà il percorso di Berrettini e avremo ben chiaro se il lavoro effettuato con il nuovo tecnico, Francisco Roig, sia stato efficace quantomeno per dare continuità di rendimento al tennista. Il rischio di avere fin da subito un incrocio molto impegnativo c’è e altrettanto la consapevolezza di aver perso non poco terreno in classifica.

Matteo, viste le costanti defezioni, è finito abbondantemente fuori dalla top-100 e dovrà seguire una programmazione attenta per risalire la china. Scelte che però saranno sempre legate alle sue condizioni di salute, imprescindibili nella continuazione della propria stagione.

Foto: LaPresse

