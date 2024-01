Australian Open 2024: la pioggia diventa protagonista. Tetto chiuso su tre campi, sospesi Zeppieri e Trevisan

Arriva la pioggia anche in questa giornata agli Australian Open 2024. Un violento temporale si è abbattuto su Melbourne e ha portato alla sospensione di tutti i match che si stavano giocando sui campi all’aperto. Si prosegue, invece, con il tetto chiuso sulla Rod Laver Arena, Margaret Court Arena e John Cain Arena.

In questo momento sulla Rod Laver Arena sta giocando la numero uno del mondo Iga Swiatek, che sta affrontando l’americana Danielle Collins in un match molto complicato. Anche Alexander Zverev sta soffrendo sulla Margaret Court Arena contro lo slovacco Lukas Klein, con il tedesco che ha appena perso il secondo set. Più facile sulla carta finora l’impegno di Casper Ruud, che ha vinto il primo set contro l’australiano Max Purcell per 6-3.

Sospesi i match dei due italiani in questo momento in campo, Giulio Zeppieri e Martina Trevisan. Il romano sta giocando una partita straordinaria contro Cameron Norrie ed è avanti per due set a zero, ma ha da poco subito il break nel terzo set e Norrie è avanti per 3-2 nel terzo e con l’inerzia del match che poteva cambiare.

Inizio invece difficilissimo per Trevisan contro la francese Oceane Dodin. La toscana, infatti, si è trovata sotto per 3-0 in pochissimi minuti e con la transalpina con anche due palle per andare sul 4-0 prima della seconda e più lunga interruzione per la pioggia.

Da capire quando si potrà riprendere a giocare sui campi scoperti. Sicuramente non avrà problemi Lorenzo Sonego, visto che il suo match con Carlos Alcaraz è stato inserito come secondo incontro sulla Rod Laver Arena, dove si proseguirà con il tetto chiuso.

AGGIORNAMENTO 3.53 – Terza sospensione per pioggia a Melbourne. I match all’aperto era ripresi, ma sono stati nuovamente sospesi. Norrie ha vinto il terzo set con Zeppieri per 6-2, mentre Trevisan è nettamente in svantaggio per 4-0 con Dodin.

FOTO: LaPresse